Schengen vizesindeki sıkıntılar TIR şoförleri üzerinden ihracatı vurdu
Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı Schengen vizesindeki uzun ve ağırlaşan başvuru süreci ile yaşanan yoğunluklar, bu ülkelere yük taşıyan TIR şoförlerini de vurdu. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, vize alamayan TIR şoförleri nedeniyle çok sayıda aracın yattığını söyledi. Çavuşoğlu, “Günde 300-400 TIR çıkıyordu. Şu anda 60-80 TIR söz konusu.” dedi.
Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı uzun vize başvuru süreci ve başvuruların yoğunlukla reddedilmesi, en çok ihracatçıları etkiledi.
İhracatın yüzde 40’ından fazlasının yapıldığı Avrupa ülkelerinin vize eziyetinden en çok etkilenenlerden biri de AB ülkelerine ihracat ürünlerini taşıyan TIR şoförleri oldu.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, son aylarda Avrupa ülkelerine çalışan çok sayıda TIR şoförü ile ihracatçıların ciddi vize sorunu yaşadığını açıkladı.