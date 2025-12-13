Science dergisinden İstanbul için büyük deprem uyarısı. 23 Nisan depreminin önemi ne?

Depremin zamanının öngörülemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’un büyük bir depreme mutlaka hazırlanması gerektiğini söyledi. Kentte yaklaşık 1 milyon 200 bin bina bulunduğunu belirten Tüysüz, kentsel dönüşümün tek başına yeterli olmayacağını, toplumun deprem öncesi ve sonrası için bilinçlendirilmesi ve düzenli tatbikatların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüysüz, Marmara Denizi’ne kıyısı olan bölgelerin daha şiddetli sarsıntı yaşayabileceğini belirterek, özellikle eski dere yatakları ve zemin yapısı zayıf alanlarda yapı kalitesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.