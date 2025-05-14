Scooter kazalarında 18 kişi can verdi: İhmal ve ihlal kazalara davetiye çıkarıyor

KAZALAR DA ARTTI

Ulaşım kolaylığından tercih edilen scooterlar, küçük ve daha az korumalı, zor kontrol edilebilir olması nedeniyle kaza ve düşmelerde sürücülerin yaralanma riskini artırdı. Türkiye'de geçen yıl ölümlü- yaralanmalı kazaya karışan scooter sayısı 2 bin 618 oldu.

Bu kazalarda 4'ü olay yerinde, 14'ü hastanede olmak üzere 18 sürücü yaşamını yitirdi.

Kazalarda 2 bin 206 sürücü de yaralandı.