Scooter kazalarında 18 kişi can verdi: İhmal ve ihlal kazalara davetiye çıkarıyor
Geçen yıl 18 scooter sürücüsü hayatını kaybederken 2 bin 206 sürücü ise yaralandı. Kullanıcıların iki kişi ile yolculuk yapmaları, koruyucu ekipman kullanmamaları kazalara davetiye çıkartırken kurallara uymayan sürücülere 2 bin 167 lira ceza kesiliyor.
Elektrikli scooter, son zamanlarda sıkça tercih edilen ulaşım aracı haline geldi.
Ulaşım masraflarından tasarruf, eğlence amaçlı gezi gibi nedenlerle sürücülerine kolaylık sağlayan scooterların şehir içi kullanımı yaygınlaştı.
Şehir içi araç trafiğinde scooter kullanıcılarının artışı, kaza riskini de fazlalaştırdı.