Scooter kazalarında 18 kişi can verdi: İhmal ve ihlal kazalara davetiye çıkarıyor

Geçen yıl 18 scooter sürücüsü hayatını kaybederken 2 bin 206 sürücü ise yaralandı. Kullanıcıların iki kişi ile yolculuk yapmaları, koruyucu ekipman kullanmamaları kazalara davetiye çıkartırken kurallara uymayan sürücülere 2 bin 167 lira ceza kesiliyor.

Scooter kazalarında 18 kişi can verdi: İhmal ve ihlal kazalara davetiye çıkarıyor - 1

Elektrikli scooter, son zamanlarda sıkça tercih edilen ulaşım aracı haline geldi.

Ulaşım masraflarından tasarruf, eğlence amaçlı gezi gibi nedenlerle sürücülerine kolaylık sağlayan scooterların şehir içi kullanımı yaygınlaştı.

Şehir içi araç trafiğinde scooter kullanıcılarının artışı, kaza riskini de fazlalaştırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Scooter kazalarında 18 kişi can verdi: İhmal ve ihlal kazalara davetiye çıkarıyor - 2

KAZALAR DA ARTTI

Ulaşım kolaylığından tercih edilen scooterlar, küçük ve daha az korumalı, zor kontrol edilebilir olması nedeniyle kaza ve düşmelerde sürücülerin yaralanma riskini artırdı. Türkiye'de geçen yıl ölümlü- yaralanmalı kazaya karışan scooter sayısı 2 bin 618 oldu.

Bu kazalarda 4'ü olay yerinde, 14'ü hastanede olmak üzere 18 sürücü yaşamını yitirdi.

Kazalarda 2 bin 206 sürücü de yaralandı.

Scooter kazalarında 18 kişi can verdi: İhmal ve ihlal kazalara davetiye çıkarıyor - 3

KAZALAR SIKLAŞTI

Şehir içi ulaşım kolaylığı sağlayan elektrikli scooter kullanımının yaygınlaşmasıyla kazalar da sıklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elektrikli scooter kazası verilerinin kaydedilmeye başlandığı 2022'de ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan bin 840 kazada 8 sürücü öldü, bin 554 sürücü yaralandı.

2023'te ise 21 sürücünün yaşamını yitirdiği, 2 bin 50 sürücünün yaralandığı 2 bin 446 kaza yaşandı.

Scooter kazalarında 18 kişi can verdi: İhmal ve ihlal kazalara davetiye çıkarıyor - 4

İHMAL VE İHLAL

Kaza sayısı artarken bilinçsiz scooter kullanıcılarının can güvenliklerini ihmal ederek, kurallara uymaması dikkati çekti.

Şehir içi ulaşımda scooter kullanıcılarının en fazla koruyucu ekipman kullanımını ihmal ettiği, yasak olmasına rağmen scooter ile 2 kişi yolculuk yaptığı gözlendi. Bazılarının da trafikte belirtilen alanda skuter kullandığı ancak koruyucu ekipman takmadığı ve çift kişi sürüş yasağına uymadığı görüldü.

Scooter kullanıcılarının, kaldırımda sürüş ve rastgele alanlara aracı park etmesiyle, yayaların güvenliğini tehlikeye attığı, yasak olmasına rağmen 16 yaşından küçüklerin de scooter kullandığı gözlendi.

CEZASI 2 BİN LİRA

Yönetmelikteki kurallara uymayan scooter kullanıcılarına 2 bin 167 lira, koruma başlığı ve gözlüğü kullanmayan sürücülere 993 lira ceza uygulanacağı belirtildi.

Scooter kazalarında 18 kişi can verdi: İhmal ve ihlal kazalara davetiye çıkarıyor - 5

SCOOTER KULLANIMININ KURALLARI

Scooter kullanımında yönetmelikle belirlenen kurallar şöyle:

"Bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde, bisiklet şeridi yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde sağdan gidilmesi kaydıyla taşıt yolunda kullanılmalı. Hız sınırı 50 kilometrenin altındaki yollarda, yerel yönetimler tarafından yasaklanmamış olan yollarda sürülmeli. Sürücüler en az 16 yaşında olmalı. Sürücü harici yolcu taşınmamalı. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalı. İkiden fazla skuter, taşıt yolunda yan yana sürülmemeli. Yaya yollarında sürülmemeli. Başka bir araca bağlanarak asılıp, tutunarak sürülmemeli. Tek elle sürülmemeli. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmemeli. Yayalar, engelliler veya hareket kısıtı olan kişileri, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek, kamu nizamını bozacak veya özel mülkiyeti ihlal edecek şekilde park edilmemeli."

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