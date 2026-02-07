Şebeke suyu alarmı. Kaynatmadan sakın kullanmayın! "Musluk suyuyla dişlerinizi fırçalamayın, yemek yapmayın" uyarısı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla içme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye ve analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir."