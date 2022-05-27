Sebze ve meyve taşıyan TIR'lar günlerdir Kapıkule’de bekliyor

"HEPİMİZ ZARAR EDİYORUZ"

Bir başka tır şoförü Hasan Akkoç da, “Türkiye’den yüklenen meyve ve sebzelerin 4 gün içinde Avrupa ülkelerine teslim edilmesi gerekiyor. Eğer teslimat gecikirse ürünlerde bozulmalar olabiliyor. Ürünlerde bozulma olunca firma bu kez anlaşılan fiyatı yarıya indiriyor, hepimiz zarar ediyoruz” açıklamasında bulundu.