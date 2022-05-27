Sebze ve meyve taşıyan TIR'lar günlerdir Kapıkule’de bekliyor

Bulgaristan’ın gümrük kapısında yaptığı değişiklikler nedeniyle günlerdir Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bekleyen TIR şoförleri, taşıdıkları yaş sebze ve meyvelerin çürüme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Haberler - İHA 27.05.2022 - 11:48

Sebze ve meyve taşıyan TIR'lar günlerdir Kapıkule’de bekliyor - 1

Kapıkule Gümrük Kapısı’nın karşısında yer alan ’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’ndaki gıda laboratuvarlarıyla ilgili yeni planlamalar, ihracat sektöründe krize dönüştü.

Sebze ve meyve taşıyan TIR'lar günlerdir Kapıkule’de bekliyor - 2

4 GÜNDÜR BEKLİYORLAR

Yüklerini Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine götürmek üzere yola çıkan TIR şoförleri, Bulgaristan’da laboratuvar işlemlerinin kısıtlı sürdürülmesi nedeniyle yaklaşık 4 gündür Kapıkule Gümrük Kapısı’nın yanındaki TIR parkında bekliyor.

Sebze ve meyve taşıyan TIR'lar günlerdir Kapıkule’de bekliyor - 3

MEYVE VE SEBZELER ÇÜRÜYEBİLİR

TIR'larında yüklü yaş sebze ve meyvelerin çürüme riskiyle karşı karşıya olduğunu anlatan TIR şoförleri, işlemlerin hızlandırılması için destek çağrısında bulundu.

Sebze ve meyve taşıyan TIR'lar günlerdir Kapıkule’de bekliyor - 4

"62 SAATTİR BEKLİYORUM"

TIR şoförü İsmail Özenen, “Bulgaristan laboratuvarında yapılan planlamalar nedeniyle Avrupa ülkelerine geçişlerimiz aksadı. 62 saattir Kapıkule’de bekliyorum. 95 saat kuyruk bekleyen, ardından da işlemleri tamamlanıp giden arkadaşlarımız oldu” dedi.

Sebze ve meyve taşıyan TIR'lar günlerdir Kapıkule’de bekliyor - 5

"HEPİMİZ ZARAR EDİYORUZ"

Bir başka tır şoförü Hasan Akkoç da, “’den yüklenen meyve ve sebzelerin 4 gün içinde Avrupa ülkelerine teslim edilmesi gerekiyor. Eğer teslimat gecikirse ürünlerde bozulmalar olabiliyor. Ürünlerde bozulma olunca firma bu kez anlaşılan fiyatı yarıya indiriyor, hepimiz zarar ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Sebze ve meyve taşıyan TIR'lar günlerdir Kapıkule’de bekliyor - 6

"ALTERNATİF SINIR KAPILARI AÇILMALI"

TIR şoförü Hakan Kurtoğlu, “Bulgaristan Gümrük Kapısı bizim için yetersiz. Kapıkule’den çıkışlar yapılsa da Bulgaristan gişelerinde daralma ve sıkışma var. Alternatif sınır kapılarının açılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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