Seçil Çiftçi hakkında çarpıcı iddia: Kardeşim Yaren'in katilini biliyor!

"YUSUF S. VE SEÇİL ÇİFTÇİ SEVGİLİ OLUYORLAR, TIRNAK İZİ SEÇİL’E AİT"

Korucu, "Yaren morga götürülmeden önce baktık ve bacaklarının mosmor olduğunu gördük. Yusuf denilen kişi Yaren’e şiddet uyguluyormuş, kardeşime çok kötü işler yaptırmış. Bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. Birçok şeyi bildiği için Yaren’i yok ettiler. Yaren’in telefonunu alıp Yaren’in adına sanki intihar mesajını Yaren yazmış gibi kendi telefonuna mesaj atmış. Seçil Çiftçi denen şahıs bir erkeği öldürdü. Semih’in ailesi bize ulaştı. Seçil’i mağdurmuş gibi gösterdiler" dedi.