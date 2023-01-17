Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni ayrıntılar: Ses kaydı ortaya çıktı

Devamında da 'Ha çiçekçi ya çiçekçi defol senin burada ne işin var yarın mahkeme var ne işin var burada. Pislik defol o çiçeği al oradan. Benim sana ihtiyacım falan yok. Benim neden sana ihtiyacım olsun bana ne senin sıkıntılarından. Allah'ım hala kapımı çalıyor ya bir de gece de geldi ya. Sapık mısın defol dünden beri iki çiçek bırakmış kapıma.' diyerek Sevim'e tepki gösteriyor.