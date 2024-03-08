Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera müşteki sıfatıyla dinlenirken Selçuk İnan'ın henüz duruşmaya katılmadığı öğrenildi. İfadesinde Erzan'ın 1,5-2 aylık süreçte yüzde 35'lik kazanç teklif ettiğini dile getiren Muslera, "1,2 milyon dolara karşılık 700 bin dolar ödeme aldım." dedi. Muslera'nın ardından ifade veren Belözoğlu ise toplamda 4 milyon 290 bin dolar parayı teslim ettiğini dile getirdi. Belözoğlu, "Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık." açıklamasında bulundu. Arda Turan ise Emre Belözoğlu’nun konuyla ilgili olarak kendisini aramasıyla dolandırıldığını anladığını söyledi. Turan, "Seçil Erzan'ın etkin pişmanlıktan yararlansın mı?" sorusuna, "Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım." yanıtını verdi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 1

Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 2

MÜŞTEKİ SIFATIYLA DİNLENİYORLAR

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasındaydı.

Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinleniyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 3

DURUŞMAYA GELEN İLK İSİM MUSLERA 

Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera oldu. Muslera avukatı Rezan Epözdemir’le duruşmaya geldi.

YÜZDE 35'LİK KAZANÇ

Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Muslera, mahkeme başkanının "Para vermeye kim ikna etti?" sorusu üzerine "2011'de Seçil Erzan'ı tanıdım. Bankadan arayarak tekliflerde bulunuyorlardı, finans işiyle ilgili olanlar üst düzey yöneticiler arıyordu. Daha sonra Denizbank'ın fon hesabıyla ilgilenen Seçil Erzan beni aramaya başladı." dedi ve Erzan'ın 1,5-2 aylık sürede yüzde 35'lik kazanç teklif ettiğini dile getirdi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 4

"ŞİKAYETÇİYİM"

"Bu Denizbank tarafından yapılan teklifti. Seçil Erzan aradı, 'Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş fon dairesinin başında olan kişiler' dedi. Bunun üzerine Florya Şubesinden 700 bin dolar paramı çektim." diye ifadesine devam eden Muslera, "Çektikten sonra Musa Mert Çetin'e verdim. Musa Mert, bu parayı Denizbank'ın Levent Şubesi'nde Seçil Erzan'a ofisinde teslim etti. Seçil'in aramasıyla Ziraat Bankası'ndan 500 bin dolar alıp Musa Mert'e verdim. Bu parayı da Musa Mert, Erzan'a Denizbank'ın kapısından verdi. Seçil Erzan paranın geri ödeneceğine dair yazılı bir belge verdi. Bana 1.2 milyonluk yatırımın karşılığında 700 bin dolar geri verildi. Ana param üzerinde herhangi bir kazancım olmadı." dedi.

Mahkeme Başkanı, "Seçil, İspanyolca bilmiyordu, Seçil ile kendisi arasında kim aracılık yaptı?" sorusuna Muslera, "Musa Bey benim arkadaşımdır, güvendiğim birisidir. O yüzden bağlantıyı o sağlıyordu." dedi.

"SADECE SEÇİL ARACI OLDU"

"Seçil, dışında kendisini para yatırmaya ikna etmeye çalışan olmuş mu?" sorusuna da Muslera, "Hayır. Sadece Seçil Erzan aracı oldu." diye cevap verdi.

"Bu konuyla ilgili para kazanıldığına şahit olmuş mu?" sorusuna "Başka kimseyle konuşmadım." diye Muslera, yatırım yaptıktan sonra bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek Erzan'ın kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade etti ve şikayetçi olduğunu dile getirdi. 

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 5

"EN AZINDAN ANA PARAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Mahkeme başkanının "Para aldığında 700 bin dolar, herhangi bir belge aldın mı?" sorusuna "Hayır" diye yanıt veren Muslera, bir avukatın, "Ana paradan 700 bin doların geri alınmasında Musa Mert Çetin'in rolü olmuş mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"O olmasaydı parayı da geri alamazdık, Musa Bey'e teşekkür ediyorum."

ŞUBEDEN PARA ÇEKİLDİ Mİ?

"Şubeye gidip bizzat para çekme işlemi olmuş mu?" sorusuna ise Muslera, "Gittim fakat herhangi bir işlem gerçekleşmedim." dedi.

"Seçil'i tanımadığını söylemişti. Ona mı güvenerek para verdi?" sorusuna, "Seçil'i tanımıyordum, bankanın büyük bir banka oluşuna güvendim. Seçil'in de müdür olmasına güvendim. Musa Mert'e paramı transfer etmesi için güvendim." diye yanı veren ünlü futbolcu, "Bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlayınca en azından sadece ana paramı kurtarmaya çalıştım. Sadece paramı vermezlerse bankanın üst düzey yönetimine gideceğim dedim." şeklinde ifade verdi.

Muslera ifadesinin ardından salondan ayrıldı.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 6

4 MİLYON 290 BİN DOLAR

Muslera'nın ardından Emre Belözoğlu ifade verdi.

4 milyon 290 bin doları parça parça banka ve elden teslim ettiğini dile getiren Belözoğlu, kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın ise kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

Erzan'ın kendisine parayı vermeden önce telefonla ulaşarak fonla alakalı bilgilendirme yaptığını dile getiren Belözoğlu, "Fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini, yüksek faiz getirisi olduğunu söyledi. Bana daha fazla olursa daha çok kar olacağını söylemişti. Arkadaşlarımdan aldığım borca binaen paralar vardı. Ne kadar verirsek o kadar kazanacağımı söyledi." dedi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 7

"FATİH TERİM FONUNU İLK DEFA DUYDUM"

Bir kere yüz yüze görüştüklerini de sözlerine ekleyen Belözoğlu, "Paraların tamamını teslim ettikten sonra bankaya gidip görüştüm. Seçil'e ulaşamayınca bana verilen kağıtlarla bankaya gittim. Seçil'in odasına gittim çalışanlar ve müfettişler geldi. 4 milyon 290 bin dolar para verdim. Hiç para almadım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'ya ulaşıp ulaşmadığı sorulan Belözoğlu, “İstediğim herkese ulaşabilirim ama ulaşmadım." dedi.

Soru üzerine Belözoğlu, "Bankaya Fatih Terim ile gitmemizin sebebi bize hamilik yapması içindi. Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık." açıklamasında bulundu.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 8

ARDA TURAN: BEN PARAMI ALIRSAM HİÇ YATMASIN, BENİ NE İLGİLENDİRİR

Duruşmada ifade veren üçüncü isim Arda Turan oldu. Turan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na kardeşi Okan Turan’la birlikte geldi.

Şikayetçi olarak ifade veren Arda Turan, hem sinirli hem de üzgün olduğunu söyledi. Seçil Erzan’ın Ekim 2022’de kendisini arayarak mevduat getirmesini istediğini söyleyen Turan, “Hayatım boyunca faiz almadığımı söyledim. Kendisi de fondan bahsetti. Bunun faiz olmadığını, fon olduğunu söyleyerek beni ikna etti. Nefsime yenik düşerek kabul ettim.” dedi.

Erzan’ın yüksek kar verdiğini etraftan duyduğunu söyleyen Turan, bunun kendisine söylenmediğini belirterek, “Fırsat olduğunda 10 milyon dolar getirirsem faydalanabileceğimi söyledi. Taşınmazlarımı satarak faydalanabileceğimi söyledim. Ocak ayına kadar söz verdiğim tarihlerle borçlarla, taşınmaz satarak 13 milyon 900 bin dolar verdim. 6 milyon 400 bin doları istediğim zaman getirdi. Parayı verdiğimde bana Denizbank imzalı kağıt da verdi. Şubeye gittiğimde de bana ekranlarını gösterdi.” diye konuştu.

Geriye 7,5 milyon doları kaldığını belirten Arda Turan, “33 milyonluk krediyi 3 saatte aldı. Kendini banka starlardan gösterdi. Bu paraları neden elden veriyoruz diye sorduğumda, ‘Ardacığım bu fon bankanın hazinesinde oluyor’ dedi. Paramı istediğimde annesinin hasta olduğunu söyledi. Ben de geçmiş olsun dedim.” ifadelerini kullandı.
Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 9

Paraları kardeşi ve şoförü aracılığıyla gönderdiğini anlatan Arda Turan, “Denizbank'ın şubesine, Levent’in göbeğinde evraklarla para verdim. Tamamıyla Denizbank’a güvenerek bu paraları verdim. Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu’yu suçlamayarak ama Denizbank bundan sorumludur. Denizbank, şube müdürüne sahip çıkmalıydı, Seçil Erzan’a değil.” dedi.

Sanık tarafına dönerek Seçil Erzan’ı hiç tehdit etmediğini belirten Turan, “Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım. 7.5 milyon dolar kaybettim ama hakaret etmedim. Para verme konusunda ikna etti. Bankaya gittiğimde ekrandan gösteriyordu. Amacım, banka paramı yönetsindi. Ben Hakan Ateş’e de Mehmet Aydoğdu’ya da ulaşabilirdim. Ama tüm işlemlerimi Seçil Erzan yapıyordu, sonuna kadar güveniyordum.” şeklinde konuştu.
Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 10

“BU KONULARDA SAFIM… SAF OLMASAM BU KADAR PARAYI VERİR MİYİM?”

Mahkeme başkanı Arda Turan’a “Bunun dolandırıcılık olduğunu ne zaman anladınız?” diye sordu.

Turan bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Emre ağabey arayınca anladım. Bu konularda safım, saf olmasam bu kadar parayı verir miyim? Hep ısrarla sormuştum ‘Seçilciğim riski yok değil mi’ diye. Şube müdürüne güvenerek yaptım bu işi. Tüm işlemleri telefonla konuşarak yapardık. Paraları ben teslim etmedim. Bana ödediği paradan krediyi kapadım. Maalesef şikayetçiyim.”
Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 11

Arda Turan, “Seçil Erzan'ın etkin pişmanlıktan yararlansın mı?” sorusuna ise, “Ben bu hukuk sözlerinden anlamıyorum. Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım.” yanıtını verdi.

Turan'ın bu sözleri duruşma salonunda gülüşmelere neden oldu.

Duruşma sırasında bir avukat Turan’a, “Seçil Erzan fonun başında Hakan Ateş demiş. Siz önceki ifadenizde tüm Denizbank yöneticilerinden ve Erzan'dan şikayetçi olduğunuzu söylemişsiniz.” şeklinde bir soru yöneltti.

Arda Turan bu soruyu, “Doğru. Bizde güven tesis eden bir banka o yüzden şikayetçiyim. Banka zorlu bir yerdir, trafik olur. Seçil hanım sen rahatsız olma derdi, anında yüksek kredi kartı gönderirdi. Bir banka müdürü olarak Seçil Erzan her şeyi sağladı. Bankanın bir banka müdürüne sahip çıkmamasını anlamıyorum.” diye yanıtladı.

“FATİH HOCA BÜYÜĞÜMÜZDÜR”

Olayın ortaya çıkmasının ardından bankaya neden Fatih Terim ile gittiği sorulan Turan, “Fatih hoca büyüğümüzdür, hamimizdir. Böyle bir durum olduğunda bu durumu konuşmak için onunla gittim, Hakan Ateş ile olan ilişkisinden ötürü” dedi.

Turan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 12

OKAN TURAN: 5-6 KERE SEÇİL’E PARA TESLİM ETTİM

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan da tanık olarak dinlendi.

Okan Turan 5-6 kez Seçil Erzan’a para verdiğini söyledi.

Turan paraları bazen Erzan’a bazen de vezneye teslim ettiğini belirterek, “Bir defa gittiğimde de Asya Hanım sayım yaparken Seçil hanım da oradaydı. Yanımızda bankadan bir yetkili vardı. Para sayımı bitince, parayı o yetkiliye teslim etti.” dedi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 13

Mahkeme başkanının banka yetkilisinin duruşma salonunda olup olmadığını sorması üzerine Okan Turan, Ali Yörük’ü gösterdi.

Okan Turan ifadesinin devamında, şunları söyledi:

“Parayı teslim ettim ve Ali’nin parayı alıp gittiğini gördüm. 5-6 kere Seçil’e para teslim ettim. Seçili arayıp bankaya gel gelme şeklinde iletişimimiz oluyordu. Ben Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum. Vezne bölümünde de para teslim ettim. Bazen evrak alıyordum ama belge gibi değil. Ali Yörük ile Seçil Erzan’ın hiç konuştuğunu görmedim.”

ERZAN’IN AVUKATLARINDAN OKAN TURAN’A SORU

Okan Turan, Seçil Erzan’ın avukatının “Ben Okan’a para ödemesi yaptım mı?” sorusu üzerine, “Seçil Erzan’dan para teslim aldım. Kaç kere teslim aldım hatırlamıyorum.” cevabını verdi.
Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 14

7 SANIK SAVUNMA YAPMIŞTI

Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı.

Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 15

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3’üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi.

Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 16

ERZAN HAKKINDA 252 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 17

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 18

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 19

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 20

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi - 21

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

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