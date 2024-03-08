Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın dinlenmesi bekleniyor. Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera ve Arda Turan oldu. Şikayetçilerin gelmemeleri durumunda haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 1

Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak.

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Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 2

GELMEZLER ZORLA GETİRME KARARI ÇIKACAK

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasında.

Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinlenecek.

Bu isimlerin duruşmaya gelmemeleri durumunda haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 3

DURUŞMAYA GELEN İLK İSİM MUSLERA 

Duruşma tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük henüz getirilmediği için başlamadı.

Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera oldu. Muslera avukatı Rezan Epözdemir’le duruşmaya geldi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 4

Kardeşi Okan Turan ile İstanbul Adliyesi'ne gelen Arda Turan da duruşmada ifade verecek.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 5

7 SANIK SAVUNMA YAPMIŞTI

Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı.

Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 6

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3’üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi.

Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 7

ERZAN HAKKINDA 252 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 8

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 9

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 10

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 11

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek - 12

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

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