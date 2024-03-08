Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın dinlenmesi bekleniyor. Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera ve Arda Turan oldu. Şikayetçilerin gelmemeleri durumunda haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.
Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.
Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak.