Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera müşteki sıfatıyla dinlenirken Selçuk İnan'ın henüz duruşmaya katılmadığı öğrenildi. İfadesinde Erzan'ın 1,5-2 aylık süreçte yüzde 35'lik kazanç teklif ettiğini dile getiren Muslera, "1,2 milyon dolara karşılık 700 bin dolar ödeme aldım." dedi. Muslera'nın ardından ifade veren Belözoğlu ise toplamda 4 milyon 290 bin dolar parayı teslim ettiğini dile getirdi. Belözoğlu, "Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık." açıklamasında bulundu.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 1

Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 2

MÜŞTEKİ SIFATIYLA DİNLENİYORLAR

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasındaydı.

Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinleniyorlar.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 3

DURUŞMAYA GELEN İLK İSİM MUSLERA 

Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera oldu. Muslera avukatı Rezan Epözdemir’le duruşmaya geldi.

YÜZDE 35'LİK KAZANÇ

Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Muslera, mahkeme başkanının "Para vermeye kim ikna etti?" sorusu üzerine "2011'de Seçil Erzan'ı tanıdım. Bankadan arayarak tekliflerde bulunuyorlardı, finans işiyle ilgili olanlar üst düzey yöneticiler arıyordu. Daha sonra Denizbank'ın fon hesabıyla ilgilenen Seçil Erzan beni aramaya başladı." dedi ve Erzan'ın 1,5-2 aylık sürede yüzde 35'lik kazanç teklif ettiğini dile getirdi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 4

"ŞİKAYETÇİYİM"

"Bu Denizbank tarafından yapılan teklifti. Seçil Erzan aradı, 'Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş fon dairesinin başında olan kişiler' dedi. Bunun üzerine Florya Şubesinden 700 bin dolar paramı çektim." diye ifadesine devam eden Muslera, "Çektikten sonra Musa Mert Çetin'e verdim. Musa Mert, bu parayı Denizbank'ın Levent Şubesi'nde Seçil Erzan'a ofisinde teslim etti. Seçil'in aramasıyla Ziraat Bankası'ndan 500 bin dolar alıp Musa Mert'e verdim. Bu parayı da Musa Mert, Erzan'a Denizbank'ın kapısından verdi. Seçil Erzan paranın geri ödeneceğine dair yazılı bir belge verdi. Bana 1.2 milyonluk yatırımın karşılığında 700 bin dolar geri verildi. Ana param üzerinde herhangi bir kazancım olmadı." dedi.

Mahkeme Başkanı, "Seçil, İspanyolca bilmiyordu, Seçil ile kendisi arasında kim aracılık yaptı?" sorusuna Muslera, "Musa Bey benim arkadaşımdır, güvendiğim birisidir. O yüzden bağlantıyı o sağlıyordu." dedi.

"SADECE SEÇİL ARACI OLDU"

"Seçil, dışında kendisini para yatırmaya ikna etmeye çalışan olmuş mu?" sorusuna da Muslera, "Hayır. Sadece Seçil Erzan aracı oldu." diye cevap verdi.

"Bu konuyla ilgili para kazanıldığına şahit olmuş mu?" sorusuna "Başka kimseyle konuşmadım." diye Muslera, yatırım yaptıktan sonra bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek Erzan'ın kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade etti ve şikayetçi olduğunu dile getirdi. 

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 5

"EN AZINDAN ANA PARAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Mahkeme başkanının "Para aldığında 700 bin dolar, herhangi bir belge aldın mı?" sorusuna "Hayır" diye yanıt veren Muslera, bir avukatın, "Ana paradan 700 bin doların geri alınmasında Musa Mert Çetin'in rolü olmuş mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"O olmasaydı parayı da geri alamazdık, Musa Bey'e teşekkür ediyorum."

ŞUBEDEN PARA ÇEKİLDİ Mİ?

"Şubeye gidip bizzat para çekme işlemi olmuş mu?" sorusuna ise Muslera, "Gittim fakat herhangi bir işlem gerçekleşmedim." dedi.

"Seçil'i tanımadığını söylemişti. Ona mı güvenerek para verdi?" sorusuna, "Seçil'i tanımıyordum, bankanın büyük bir banka oluşuna güvendim. Seçil'in de müdür olmasına güvendim. Musa Mert'e paramı transfer etmesi için güvendim." diye yanı veren ünlü futbolcu, "Bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlayınca en azından sadece ana paramı kurtarmaya çalıştım. Sadece paramı vermezlerse bankanın üst düzey yönetimine gideceğim dedim." şeklinde ifade verdi.

Muslera ifadesinin ardından salondan ayrıldı.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 6

4 MİLYON 290 BİN DOLAR

Muslera'nın ardından Emre Belözoğlu ifade verdi.

4 milyon 290 bin doları parça parça banka ve elden teslim ettiğini dile getiren Belözoğlu, kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın ise kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

Erzan'ın kendisine parayı vermeden önce telefonla ulaşarak fonla alakalı bilgilendirme yaptığını dile getiren Belözoğlu, "Fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini, yüksek faiz getirisi olduğunu söyledi. Bana daha fazla olursa daha çok kar olacağını söylemişti. Arkadaşlarımdan aldığım borca binaen paralar vardı. Ne kadar verirsek o kadar kazanacağımı söyledi." dedi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 7

"FATİH TERİM FONUNU İLK DEFA DUYDUM"

Bir kere yüz yüze görüştüklerini de sözlerine ekleyen Belözoğlu, "Paraların tamamını teslim ettikten sonra bankaya gidip görüştüm. Seçil'e ulaşamayınca bana verilen kağıtlarla bankaya gittim. Seçil'in odasına gittim çalışanlar ve müfettişler geldi. 4 milyon 290 bin dolar para verdim. Hiç para almadım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'ya ulaşıp ulaşmadığı sorulan Belözoğlu, “İstediğim herkese ulaşabilirim ama ulaşmadım." dedi.

Soru üzerine Belözoğlu, "Bankaya Fatih Terim ile gitmemizin sebebi bize hamilik yapması içindi. Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık." açıklamasında bulundu.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 8

Kardeşi Okan Turan ile İstanbul Adliyesi'ne gelen Arda Turan da şu sıralar duruşmada ifade veriyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 9

7 SANIK SAVUNMA YAPMIŞTI

Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı.

Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 10

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3’üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi.

Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 11

ERZAN HAKKINDA 252 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 12

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 13

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 14

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 15

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade veriyor - 16

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

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