Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun"
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan ve 275 yıl hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan, 5. kez hakim karşısına çıktı. İlk kez Denizbank çalışanlarının dinlendiği duruşma öncesi Erzan'ı İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracı Büyükçekmece'de kaza yaptı. Erzan, olay yerine çağrılan midibüsle adliyeye sevk edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, "7 Nisan günü İnci Çeviker isimli kişinin Seçil Erzan’a ulaşmak istediğine ama ulaşamadığına ilişkin bir telefon aldım. Seçil Erzan’a paralar verdiğini ancak kendisini oyaladığını söyledi ve 'yurt dışına kaçacak engel olun'" dedi. Mahkeme heyeti, Ulusal Yargı Projesi'nin (UYAP) bakıma girmesi nedeniyle duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.
Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında bugün duruşma günü.
Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski banka müdürü Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı.
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