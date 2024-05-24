Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun"

Bu sırada art arda telefonlar almaya başladığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"İnci Hanım'ı beklerken bir telefon daha aldım. Futbolcuların da aralarında bulunduğu kişilerin Seçil Erzan'ı görmek ve paraları hakkında bilgi almak istedikleri yönünde bilgi aldım. O sırada odaya ağlayarak İnci Çeviker girdi. Bana, '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan vuruldum, beni dolandırdı.' dedi. Önce onu sakinleştirmeye çalıştım. Bana, Seçil Erzan'ın yurt dışına kaçacağını ve buna engel olmamız gerektiğini söyledi. Ben de Seçil Erzan'a izinli olduğu için ulaşılamadığını söyledim. Sonra biz İnci Hanım'ı dinledik ve notlar aldık."

Tanık Tekin, yöneticilerinden Tanju Kaya'yı aradığını, bankaya gittiğinde Volkan Bahçekapılı ile karşılaştığını ifade ederek, Bahçekapılı'ya bir sıkıntı olup olmadığını sorması üzerine, "Seçil Erzan'la ilgili bir şikayetimiz yok. Sadece elimdeki evraklarla ilgili bilgi almak istiyorum." yanıtını aldığını anlattı.