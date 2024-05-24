Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun"

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan ve 275 yıl hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan, 5. kez hakim karşısına çıktı. İlk kez Denizbank çalışanlarının dinlendiği duruşma öncesi Erzan'ı İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracı Büyükçekmece'de kaza yaptı. Erzan, olay yerine çağrılan midibüsle adliyeye sevk edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın birinci dereceden sicil amiri Sermin Tekin, "7 Nisan günü İnci Çeviker isimli kişinin Seçil Erzan’a ulaşmak istediğine ama ulaşamadığına ilişkin bir telefon aldım. Seçil Erzan’a paralar verdiğini ancak kendisini oyaladığını söyledi ve 'yurt dışına kaçacak engel olun'" dedi. Mahkeme heyeti, Ulusal Yargı Projesi'nin (UYAP) bakıma girmesi nedeniyle duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 1

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında bugün duruşma günü. 

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski banka müdürü Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı.

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Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 2

CEZAEVİ ARACI KAZA YAPTI

Bir otomobilin patlayan lastiğinden savrulan parçaların cezaevi aracının camına çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından Seçil Erzan, olay yerine çağrılan midibüsle adliyeye sevk edildi.

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Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 3

Erzan'ı duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracı Büyükçekmece'de kaza yaptı.

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Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 4

SÖZ DENİZBANK YÖNETİCİLERİNDE

Denizbank yöneticilerinden Sermin Tekin, "tanık" sıfatıyla dinlenildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ve Seçil Erzan'ın sicil amiri olarak bilinen Sermin Tekin, şubeyle ilgili 7 Nisan 2023'te kendisine telefon edildiğini, müştekilerden İnci Çeviker'in Erzan'a ulaşmak istediği ancak ulaşamadığının söylendiğini ifade etti.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 5

Bu sırada art arda telefonlar almaya başladığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"İnci Hanım'ı beklerken bir telefon daha aldım. Futbolcuların da aralarında bulunduğu kişilerin Seçil Erzan'ı görmek ve paraları hakkında bilgi almak istedikleri yönünde bilgi aldım. O sırada odaya ağlayarak İnci Çeviker girdi. Bana, '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan vuruldum, beni dolandırdı.' dedi. Önce onu sakinleştirmeye çalıştım. Bana, Seçil Erzan'ın yurt dışına kaçacağını ve buna engel olmamız gerektiğini söyledi. Ben de Seçil Erzan'a izinli olduğu için ulaşılamadığını söyledim. Sonra biz İnci Hanım'ı dinledik ve notlar aldık."

Tanık Tekin, yöneticilerinden Tanju Kaya'yı aradığını, bankaya gittiğinde Volkan Bahçekapılı ile karşılaştığını ifade ederek, Bahçekapılı'ya bir sıkıntı olup olmadığını sorması üzerine, "Seçil Erzan'la ilgili bir şikayetimiz yok. Sadece elimdeki evraklarla ilgili bilgi almak istiyorum." yanıtını aldığını anlattı.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 6

"AKTARILAN KİŞİLERİN HESAPLARI OLUP OLMADIĞINA BAKTIK"

Şubede sanık Erzan'ın odasına girdiğinde müştekilerden Evrim Pınar Güzel ve Burhan Taşpolat'la karşılaştığını anlatan Tekin, Güzel'in burada ağladığını, babasının kendisini sakinleştirmeye çalıştığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evrim Hanım da uzun yıllardır Seçil Erzan'a para verdiğini ancak Seçil'in kendisine geri dönmediğini, intihar etmiş olabileceğini söyledi. İbrahim Kocabaldır da Çanakkale'den geldiğini, Erzan'a elden para verdiğini söyledi. Aktarılan kişilerin hesapları olup olmadığına baktık ve hiçbirini görmedik. Yöneticilerimizi de bilgilendirip toplantıdan çıktık. 7 Nisan gecesi Genel Müdür Hakan Ateş'ten telefon aldık. 10.00'da Fatih Terim ile futbolcuların geleceğini söyledi. Ertesi sabah Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu genel müdürlüğe geldi. Birlikte görüşme yaptık. Arda Turan, Seçil Erzan’a paralar verdiğini, bir kısmını aldığını ama fazla geri alamadığını söyledi. Biz Seçil Erzan ile görüşemediğimizi söylediğimizde Arda Turan, 'Bende Seçil'in telefon numarası var, size verebilirim.' dedi. Toplantının ardından Fatih Terim ile diğer futbolcular gitti."

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 7

Tanık Tekin, bunun üzerine konuştuğu sanık Erzan'ın kendisine çok üzgün olduğunu, olaydan dolayı utandığını ve korktuğunu ifade ettiğini belirterek, "Ne yapabileceğimi sordum. Mümkünse görüşebileceğimizi söyledim. Bana 'Siz gelin.' dedi. Ben de şoförümle birlikte attığı konuma gittim." dedi.

Çorlu'ya gittiğini, Seçil Erzan'ı perişan halde gördüğünü söyleyen Tekin, evde Erzan'ın annesi, bakıcısı ve iki kadın daha olduğunu anlattı.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 8

Tanık Tekin, Erzan'ın kendisine zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, başkalarından para aldığını ama veremediğini söylediğini dile getirerek, "'Çalıp çırpmadım, kendim için bir şey yapmadım.' gibi cümleler kuruyordu. Orada 3 saat kaldım. Yıllar önce bir hisse senedinden kaynaklanan bir açığının olduğunu söyledi. Sonra, 'Beni çok tehdit ettiler, kapıma dayandılar, intihar etmek gibi bir amacım var.' dedi. Kendisine annesini ve sevenlerini hatırlattım. Ölümün çare olmadığını söyledim." diye konuştu.

Görüşmelerinde Erzan'ın izni dışında bir şey yapmadığını belirten Tekin, "Bizdeki tüm para alışverişleri ve nakit alışverişler kameralarla izlenen operasyon alanında olur. Bu fon mevzusunu ben ilk kez İnci Çeviker'den duydum. Sonra Tanju Kaya’ya ilettim. Muhtemelen Mehmet Aydoğdu'nun haberler çıktıktan sonra bilgisi olmuştur. Şubede herhangi bir tartaklama olayı olsaydı, çalışanlarımız oradaysa bunu görmemesi ve de müdahale etmemesi mümkün değildir. Orada değillerse bilemem." dedi.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 9

UYAP BAKIMI NEDENİYLE DURUŞMA 29 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Ulusal Yargı Projesi'nin (UYAP) bakıma girmesi nedeniyle tanık Tekin'in beyanlarından sonra ara karar oluşturdu.

Sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Mayıs Çarşamba gününe erteledi.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 10

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 11

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 12

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

Seçil Erzan 5. kez hakim karşısına çıktı | Sicil amiri konuştu: "Yurt dışına kaçacak engel olun" - 13

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

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