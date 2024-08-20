Seçil Erzan davası | Fatih Terim ilk kez ifade verdi: "Seçil Erzan özel bankacımdı"

Terim, olayın ortaya çıkmasıyla bankadan hesaplarını incelenmesini istediğini söyledi.

Bankanın kendisine, hesabında 3 milyon dolar civarında para olması gerektiği yönünde bilgi verdiğini söyleyen Terim, bankanın daha sonra Terim’e ait hesaplarda böyle bir para olmadığını bildirdiğini anlattı.

Terim, “Bankayla ilişkim uzun yıllara dayandığı için hesaplarımda oluşan zararımın tam tutarını henüz bilmiyoruz, bu hususta açmış olduğumuz davalar da mevcuttur.” ifadesini kullandı.