Seçil Erzan davası | Fatih Terim ilk kez ifade verdi: "Seçil Erzan özel bankacımdı"
Özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan adıyla anılan ve İstanbul'da görülen yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi. Duruşma tutanağına göre, Fatih Terim ifadesinde Seçil Erzan'ın özel bankacısı olduğunu ve onun her tavsiyesini bankanın görüşü olarak gördüğünü belirtti.
Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi.