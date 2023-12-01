Seçil Erzan davası | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı (Tanık olarak dinlenecekler)

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin bulunduğu 18 kişiyi hayali fon yaratarak dolandıran Seçil Erzan’ın davasında yeni gelişmeler var. Davanın ilk duruşmasında iki tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eski futbolcu Semih Kaya ile 10 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi. Kaya ve 10 kişi, mahkemede tanık olarak dinlenecek.

Seçil Erzan davası | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı (Tanık olarak dinlenecekler) - 1

Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan’ın davası gündemdeki yerini koruyor.

Erzan’ın yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Kasım günü görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine karar verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan davası | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı (Tanık olarak dinlenecekler) - 2

ZORLA GETİRME KARARI: TANIK OLARAK DİNLENECEKLER

Davada eski futbolcu Semih Kaya’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında zorla getirme kararı verildiği ortaya çıktı.

Mahkeme ara kararında Semih Kaya, Kaya’nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan’ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim’in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat’ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.
Seçil Erzan davası | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı (Tanık olarak dinlenecekler) - 3

ERZAN'IN SAVCILIK İFADESİ: KAYA'DAN YAKAMI KURTARAMADIM

Erzan savcılıktaki ifadesinde Semih Kaya ile menajeri Fırat Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

Erzan ifadesinde, “Semih Kaya'dan ilk olarak fon vaadiyle para aldığım doğrudur. Kendisinde 3 milyon 200 dolar para aldım. Bu parayı parça parça bazen odamda bazen dışarıda olacak şekilde teslim aldım. Bir seferinde Semih Kaya’dan Ali Yörük teslim almıştır. Fakat 5 milyon 700 bin dolar şeklinde geri ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım.” demişti.

Seçil Erzan davası | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı (Tanık olarak dinlenecekler) - 4

SANIKLARIN 6 AYLIK TELEFON DÖKÜMLERİ İNCELEMEDE

Mahkeme heyeti, süren soruşturmaya ilişkin farklı kararlar da aldı.

Heyet, sanıkların telefonlarına ilişkin suç tarihinden geriye doğru son 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin BTK’dan talep edilmesine karar verdi.

Seçil Erzan davası | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı (Tanık olarak dinlenecekler) - 5

ERZAN'IN TELEFONU İNCELENECEK

Erzan’ın avukatının talebi doğrultusunda adli emanette bulunan üzerinde çatlaklar bulunan siyah Apple marka telefonun da suç delillerinin tespiti amacıyla bilirkişiye verilmesine karar verildi.

Erzan’ın soruşturma aşamasında bilgisayarından yapılan incelemenin sonucundaki bilirkişi raporunun da savcılıktan sorulması kararlaştırıldı.

19 ŞİKAYETÇİ VAR

18 mağdurun yer aldığı dosyaya, Mert Zeydanlı da 19’uncu şikayetçi olarak eklenince, “Özel Belgede Sahtecilik” ve “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık” suçlarından sanık Erzan hakkında istenen ceza da 69 yıldan 226 yıla kadar hapis istemine çıkmıştı.

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