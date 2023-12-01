Seçil Erzan davası | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı (Tanık olarak dinlenecekler)
Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin bulunduğu 18 kişiyi hayali fon yaratarak dolandıran Seçil Erzan’ın davasında yeni gelişmeler var. Davanın ilk duruşmasında iki tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eski futbolcu Semih Kaya ile 10 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi. Kaya ve 10 kişi, mahkemede tanık olarak dinlenecek.
Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan’ın davası gündemdeki yerini koruyor.
Erzan’ın yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Kasım günü görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine karar verildi.