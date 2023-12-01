Seçil Erzan davası | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı (Tanık olarak dinlenecekler)

ERZAN'IN SAVCILIK İFADESİ: KAYA'DAN YAKAMI KURTARAMADIM

Erzan savcılıktaki ifadesinde Semih Kaya ile menajeri Fırat Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

Erzan ifadesinde, “Semih Kaya'dan ilk olarak fon vaadiyle para aldığım doğrudur. Kendisinde 3 milyon 200 dolar para aldım. Bu parayı parça parça bazen odamda bazen dışarıda olacak şekilde teslim aldım. Bir seferinde Semih Kaya’dan Ali Yörük teslim almıştır. Fakat 5 milyon 700 bin dolar şeklinde geri ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım.” demişti.