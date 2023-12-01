Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, yüksek gelir vadeden hayali fon yaratarak dolandıran eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Erzan'ın 226 yıla kadar hapsinin istendiği "Yüksek karlı gizli fon" davasında 13 müşteki, "bankacılık zimmeti" suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Bu talep üzerine soruşturma savcılığı, takipsizlik kararını ve 12 klasörden oluşan dosyayı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında "bankacılık zimmeti" suçundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) "yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığı" yönündeki hükmüne istinaden verildiği belirtilen takipsizlik kararına itiraz edildi.

VİDEO: Seçil Erzan'a para verenler bankanın güvenlik kamerasında

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Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz - 2

Müştekiler Burhan Taşpolat, Bülent Çeviker, Emrah Çolak, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Evrim Pınar Güzel, Musa Mert Çetin, Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Uğur Gözaçan, Volkan Bahçekapılı, İbrahim Kocabaldır ve İsmail İbrahim Çağlar'ın avukatları, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, takipsizlik kararının kaldırılmasını istedi.

Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz - 3

Bu talep üzerine soruşturma savcılığı, takipsizlik kararını ve 12 klasörden oluşan dosyayı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz - 4

Öte yandan, müştekiler Uğur Gözaçan ve Nurettin Gözaçan, avukatları aracılığıyla şüpheliler hakkında ilgili kanun gereği "bankacılık zimmeti" davası açılabilmesi için soruşturma izni vermeyen BDDK'nin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesine dava açtı.

Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz - 5

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz - 6

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz - 7
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