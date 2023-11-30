Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği"

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırdığı davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gizli fon dolandırıcılığı işlemlerinde yardımcısının da imzasının bulunmasıyla ilgili olarak Erzan, "Şüphelenmesine rağmen imzaladı." dedi. Savcılık ise, A.Ö'nün de Erzan ile birlikte hareket ettiğini savundu.

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından kurulan yüksek getirili gizli fon soruşturmasında birçok soruya yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 2

Kamuoyunun yakından tanıdığı Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimleri 1 milyar 260 milyon lira dolandıran ve 226 yıla kadar hapsi istenen özel bir bankanın İstanbul Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan'ın, Şube Müdür Yardımcısı A.Ö. ile birlikte mi hareket ettiği de cevabı aranan sorulardan biri...

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 3

Geçtiğimiz hafta davanın ilk duruşmasının görüldüğü celsede konuşan Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını öne sürdü.


Terim'in ise 2 Haziran'da "şikâyetçi" sıfatıyla verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ın oluşturduğu fondan uzaktan yakından alakasının olmadığını, bankadaki 3 milyon dolarını alamadığını öne sürerek, Erzan ve banka yöneticilerinden şikâyetçi oldu.

Fotoğrafta (solda) Seçil Erzan'ın eski sevgilisi ve Fatih Terim 'in avukatı Candaş Gürol

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 4

Sabah gazetesinde yer alana habere göre; Erzan, savcılığa aldığı paralara ilişkin el yazısıyla oluşturulmuş bir kâğıt vererek, bu belgelerde A.Ö.'nün de imzasının olduğunu iddia etti.

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 5

Erzan, yardımcısı A.Ö'nün başından beri şüphelendiğine ancak yine de belgelere imza attığına dikkat çekti.

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 6

Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan A.Ö. ise ifadesinde, "Seçil müdür bana zaman zaman birtakım belgelere imza attırdı ancak müdürüm olduğu için ve kendisine insani olarak da iş arkadaşı olarak da güvendiğim için bilmeden birtakım evrakları imzalamış olabilirim." diye konuştu.

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 7

"BAŞINDAN BERİ FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ VAR"

Savcılık, 6 eylemde imzası bulunan A.Ö'nün de Seçil Erzan'la başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğini savundu.

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 8

Bu arada bazı müştekilerin, bankanın şube müdürü sanık Seçil Erzan'ın odasına giriş-çıkış fotoğrafları dava dosyasına girdi

Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 9
Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 10
Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 11
Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 12
Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği" - 13
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