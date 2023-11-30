Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği"
Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırdığı davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gizli fon dolandırıcılığı işlemlerinde yardımcısının da imzasının bulunmasıyla ilgili olarak Erzan, "Şüphelenmesine rağmen imzaladı." dedi. Savcılık ise, A.Ö'nün de Erzan ile birlikte hareket ettiğini savundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından kurulan yüksek getirili gizli fon soruşturmasında birçok soruya yanıt arıyor.