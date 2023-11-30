Seçil Erzan davası | Yardımcısı "bilmeden" dedi savcılık "iş birliği"

Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan A.Ö. ise ifadesinde, "Seçil müdür bana zaman zaman birtakım belgelere imza attırdı ancak müdürüm olduğu için ve kendisine insani olarak da iş arkadaşı olarak da güvendiğim için bilmeden birtakım evrakları imzalamış olabilirim." diye konuştu.