Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtildi. Hem Erzan'a hem de müşteki ve tanıklara Erzan'a ait kırık telefondan çıkan yazışmalar sorulacak.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 1

Gizli fon dolandırıcılığı davasında 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıktı.

7 sanıklı davanın ikinci duruşması İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 2

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 3

Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtildi.

"Tanık" olarak dinlenilmesine karar verilen Nur Erkasap'ın ise "rapor" sunduğu öğrenildi.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 4

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Mert Zeydanlı ve Terim Arıcan ise duruşmaya ilk kez müşteki olarak geldi.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 5

Bir önceki duruşma hakkında zorla getirme kararı bulunan Semih Kaya da tanık olarak dinlenmek adliyeye geldi. 

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 6

Kaya, duruşma salonu dışında bekliyor.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 7

Öte yandan duruşmayı çok sayıda avukat, gazeteci, sanık yakınları da takip ediyor.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 8

Duruşma salonu tıklım tıklım doldu.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 9

Duruşma, söz isteyen tutuklu sanık Seçil Erzan'ın beyanlarıyla devam ediyor.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 10

KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 11

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi - 12

SANIK ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım 2023’te hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

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