Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'dan mazeret dilekçesi
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtildi. Hem Erzan'a hem de müşteki ve tanıklara Erzan'a ait kırık telefondan çıkan yazışmalar sorulacak.
Gizli fon dolandırıcılığı davasında 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıktı.
7 sanıklı davanın ikinci duruşması İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.