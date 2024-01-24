Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu gizli fon ile birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı dava dosyasına, sanıkların cep telefonu incelemeleri ve bankanın güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu da girdi. Erzan'ın cep telefonuyla en çok yazışmayı mağdurlar arasında olan Arda Turan ile yaptığı tespit edildi. Raporda, güvenlik kamerası kayıtlarının da silinmediği ortaya çıktı.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 1

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 2

Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında olduğu 7 sanıklı dava dosyasına cep telefonu incelemeleri ve bankanın güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu da girdi.

Raporda güvenlik kamerası kayıtlarının silinmediği ortaya çıktı.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 3

Rapora göre tutuklu sanık Erzan ile en fazla yazışmanın Arda Turan arasında olduğu tespit edildi. Turan parasını alamadığı için yaşadığı mağduriyeti anlatmaya çalışıyor.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 4

Yazışmalarda, Arda Turan parasını alamadığı Seçil Erzan’a, “Seçil’cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim.” dediği mesajlar dikkat çekti. Seçil Erzan bu mesaja “Çok mahcubum.” diye yanıt veriyor.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 5

Arda Turan bu mesajın üzerine “Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?” diye yazıyor.

Seçil Erzan da, “Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar.” cevabını veriyor. Turan da bu mesajı, “15 gündür oyalanıyorum, şu anda bir hafta daha. 5 kişiye söz vermiştim ödeme yapacağım diye.” şeklinde yanıtlıyor.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 6

Seçil Erzan kendisinden para isteyen kuzeni Tanın Yılmaz'a 2 Nisan 2023’te yolladığı mesajda da "Moci arıyor gerekeni yapacağız." diyor.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 7

Tanın Yılmaz 3 Nisan 2023’te Erzan’a gönderdiği mesajda ise "Moji’nin işini halledebilecek misin?" ifadeleri üzerine Erzan, “Bağırıp duruyor Tanın, bana deli gibi bağırıyor, İpini keseceğim senin. Benim işimi halledeceksin kaçıyorsun, gidiyorsun diyor." ifadeleri yer aldı.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 8

Seçil Erzan'ın cezaevindeyken yazdığı ve avukatı aracılığıyla diğer sanık Nazlı Can'a gönderdiği not da dava dosyasına girdi.

Erzan'ın "Bana en iyi avukatı bulun." dediği belirtiliyor.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi - 9
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