Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En fazla konuşma Arda Turan ile tespit edildi
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu gizli fon ile birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı dava dosyasına, sanıkların cep telefonu incelemeleri ve bankanın güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu da girdi. Erzan'ın cep telefonuyla en çok yazışmayı mağdurlar arasında olan Arda Turan ile yaptığı tespit edildi. Raporda, güvenlik kamerası kayıtlarının da silinmediği ortaya çıktı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.