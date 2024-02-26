Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu | Seçil Erzan’ın Google geçmişinde dikkat çeken aramalar
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan ile çantacısı olarak bilinen Ali Yörük ve Atilla Yörük’ün cep telefonu incelemesine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Dava dosyasına giren raporda, Seçil Erzan’ın Google arama geçmişine yer verildi. Rapora göre Erzan, “Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023” ve “Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?” gibi aramalar yaptı. Raporda aynı zamanda Ali Yörük ile Atilla Yörük’ün telefonlarında sıfırlama işlemi yapmış olabilecekleri vurgulandı.
Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen, 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına, sanıklar Seçil Erzan, Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu eklendi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına gelen raporda, sanıklar Seçil Erzan, Ali ve Atilla Yörük’ün mesaj kayıtlarına yer verildi.