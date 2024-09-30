Seçil Erzan davasında yeni gelişme

"PARALARLA BENİ YURT DIŞINA KAÇIRMAK İSTEMİŞTİ"

Seçil Erzan ise, savcılık ifadesinde Baltaş’ın verdiği paraları kendisinden katbekat faizle geri aldığını iddia etti.

Erzan şöyle konuştu:

"Bana verdiği paranın çok üzerinde 1 milyon dolar parayı kendisine ödedim. Ayrıca ondan kesinlikle fon adı altında para almadım, tam olarak faiziyle satın aldım çünkü fon adı altında ikna ettiğim insanlara para ödemek zorundaydım. Beni kesinlikle mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla benden bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada bir takım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Ona verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak’a beni kaçırmak için uçak bileti almıştı, daha doğrusu zorla bana uçak bileti aldırmıştır. O sırada müştekilerden para da toplamıştım. O paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti."