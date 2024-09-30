Seçil Erzan davasında yeni gelişme
Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen ve "Ponzi Seçil" olarak bilinen eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı. Erzan'ın yargılanmasına 4 Ekim Cuma günü başlanacak.
Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı.