Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Banka yöneticileri için karar verildi

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Arda Turan'ın Erzan ile iletişim kurduğunu beyan etmesi üzerine DenizBank Bölge Müdürü Sermin Tekin'in diğer banka yetkilileriyle birlikte Erzan'ı arayarak iletişim kurmaya çalıştığı aktarılan kararda, bu aramanın hemen ardından Erzan'ın başka bir hat üzerinden geri dönüş yaparak Tekin'e ikametini ve konum bilgisini WhatsApp üzerinden gönderdiği kaydedildi.