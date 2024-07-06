Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Banka yöneticileri için karar verildi
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın; DenizBank yöneticileri tarafından alıkonulduğu, suç delillerinin yok edildiği ve suçlunun kayırıldığı iddialarına ilişkin banka yetkilisi 9 kişi hakkında yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
Seçil Erzan'ın "alıkonulduğu" iddiasına takipsizlik kararı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, Seçil Erzan'ın, DenizBank yetkilileri tarafından alıkonulduğu yönündeki iddiada bulunduğu hatırlatılarak, ancak 8 Nisan 2023'e kadar banka yöneticilerinin Erzan'a ulaşamadığı anlatıldı.