Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Kurduğu gizli fonla futbol dünyasından isimlerin de aralarında olduğu birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.