Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Kurduğu gizli fonla futbol dünyasından isimlerin de aralarında olduğu birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Tutukluluk halinin devamına hükmedildi - 1

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Tutukluluk halinin devamına hükmedildi - 2

Yargılama çerçevesinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince, davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.
Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Tutukluluk halinin devamına hükmedildi - 3

Davanın görülmesine ise 15 Kasım tarihinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

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