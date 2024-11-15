Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu
Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Davanın bugün görülen duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya müdahil oldu. Duruşmada Erzan’ın tefecilikle suçladığı Erkan Karaca ve Erzan’ın mesai arkadaşı Döndü Deryanur Yazıcı dinlendi. Erzan’ın kendisine bir fondan bahsettiğini söyleyen Karaca, 2020’nin aralık ayında yüklü miktarda para verdiğini söyledi. Yazıcı ise şube içinde herhangi bir şüpheli olay yaşanmadığını savunurken, Erzan ise bankayı suçladı. Mahkeme ara kararında Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 31 Ocak 2025 tarihine ertelendi.
Spor dünyasının ünlü isimlerini gizli fon yöntemiyle dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Soruşturmaya ilişkin davanın altıncı duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülüyor.
Duruşma saat 11.00’de başladı.
Duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya katılma talebinde bulundu.
Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti.
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