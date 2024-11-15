Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu

Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Davanın bugün görülen duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya müdahil oldu. Duruşmada Erzan’ın tefecilikle suçladığı Erkan Karaca ve Erzan’ın mesai arkadaşı Döndü Deryanur Yazıcı dinlendi. Erzan’ın kendisine bir fondan bahsettiğini söyleyen Karaca, 2020’nin aralık ayında yüklü miktarda para verdiğini söyledi. Yazıcı ise şube içinde herhangi bir şüpheli olay yaşanmadığını savunurken, Erzan ise bankayı suçladı. Mahkeme ara kararında Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 31 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu - 1

Spor dünyasının ünlü isimlerini gizli fon yöntemiyle dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Soruşturmaya ilişkin davanın altıncı duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülüyor.

Duruşma saat 11.00’de başladı.

Duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti.

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Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu - 2

Davada tanıklar ve müştekiler dinlendi.

Davaya katılma talebinde bulunan Seçil Erzan’ın tefecilikle suçladığı Erkan Karaca savunma yaptı.

Karaca, “Seçil Erzan mağazamıza gelerek alışveriş yaptı. Bir kaç kere alışveriş yaptıktan sonra şube müdürü olduğunu söyledi. Bize Finansal destek verebileceğini söyledi ve bizi yönlendirdi.” dedi.

Seçi Erzan’a 2020’nin aralık ayında yüksek miktarda para verdiğini anlatan Karaca, “Bize kapalı bir fondan bahsetti. Bahsettiği fonda futbolcuların, iş insanlarının ve Fatih Terim gibi isimlerin olduğunu söyledi. Biz de 1 milyon 138 bin dolar para verdik. Şu an 673 bin dolar alacağımız var.” ifadelerini kullandı.
Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu - 3

BANKA ÇALIŞANI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Seçil Erzan ile birlikte bankada çalışan Döndü Deryanur Yazıcı, mahkemede tanık olarak dinlendi.

Yazıcı, “Seçil Erzan’la Ekim 2021 ile Aralık 2021 tarihleri arasında çalıştım. Ben şube içerisinde şüpheli bir görüntüye rastlamadım.” diye konuştu.

Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu - 4

SEÇİL ERZAN SAVUNMA YAPTI

Tutuklu sanık Seçil Erzan, savunmasında, “Ben bankayı dolandırıp parayı ödeseydim bile o parayı alacaklardı. Fatih Terim bana para verdi. ‘Al bu parayı değerlendir, bankalar bana para kazandırmıyor’ dedi. Fatih Terim güvendiği için bana kızım diyordu.” dedi.

Bankanın da sorumluluğu olduğunu savunan Erzan, “Ben yukarıda paraları verdim, insanlar aşağıya gitti, paraları yatırdılar. Bankadakiler bunları hiç mi görmedi?” dedi.
Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu - 5

SEÇİL ERZAN'IN KAÇ YIL HAPSİ İSTENİYOR?

Sanıklar özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Davanın kilit ismi eski bankacı Seçil Erzan’ın aralarında futbolcuların da bulunduğu 20 kişiyi, 27 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

Erzan’ın 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün de 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu - 6

DURUŞMA ÖNCESİ MAHKEMEYE MEKTUP GÖNDERDİ: HERKESİ TEFECİ İLAN ETTİ

Erzan, duruşma öncesi mahkeme başkanına sanıkları ve müştekileri suçlayan 27 sayfalık mektup yazdı.

Erzan mektubunda, müşteki Ömer Kahraman’ın, parasını bankadan çekerek sanık Nazlı Can’a teslim ettiğine dair kendisine mesaj attığını, daha sonra Kahraman’ın yanında bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik’in olduğunu belirterek, mesajları sonlandırdığını ve durumu Çelik’ten sakladığını öne sürdü.

Dosyadaki futbolcular ile bazı müştekilerin birbirini yönlendirmesi ve paralarını çoğaltmak istemeleri amacıyla kendisine geldiklerini belirten Erzan, Arda Turan’ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen 7,5 milyon dolar daha alacağı olduğunu söyleyerek gerçek olmayan tutar söylediğini iddia etti.

Sadece Fatih Terim ile çalıştığını öne süren Erzan; Volkan Bahçekapılı'yı, Emre Belözoğlu'nu, Buse Terim'i, Arda Turan'ı, Emre Çolak'ı, Muslera'yı ve Selçuk İnan'ı tefecilikle suçladı.

Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu - 7

SEÇİL ERZAN'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ara kararında, müştekiler Melis Şener, Bakiye Gülen, Ercüment Gülen, Merve Özer Yılmaz, ve Tanın Yılmaz'ın zorla getirilmesine, müşteki Erkan Karaca'nın katılma talebinin kabulüne, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için zorla getirilmelerine, ayrıca mağdurların zararlarının giderilip giderilmeyeceğine ilişkin dosya açılıp açılmadığının tespiti için sigorta şirketine yazı yazılmasına, müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında sosyo ekonomik durum raporunun alınması için kolluk birimine yazı yazılmasına, işleri ile orantılı mal varlıklarının olup olmadığının ve müşteki sanıklar lehine icra takiplerinin bulunup bulunmadığının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Araştırma Şube Müdürlüğü'nce araştırılmasının istenmesin karar verdi. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin ve tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmederek duruşmayı 31 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu - 8

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.
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