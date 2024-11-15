Seçil Erzan davasında altıncı duruşma: Erzan’ın suçladığı isim ile mesai arkadaşı ilk kez konuştu

Davada tanıklar ve müştekiler dinlendi.

Davaya katılma talebinde bulunan Seçil Erzan’ın tefecilikle suçladığı Erkan Karaca savunma yaptı.

Karaca, “Seçil Erzan mağazamıza gelerek alışveriş yaptı. Bir kaç kere alışveriş yaptıktan sonra şube müdürü olduğunu söyledi. Bize Finansal destek verebileceğini söyledi ve bizi yönlendirdi.” dedi.

Seçi Erzan’a 2020’nin aralık ayında yüksek miktarda para verdiğini anlatan Karaca, “Bize kapalı bir fondan bahsetti. Bahsettiği fonda futbolcuların, iş insanlarının ve Fatih Terim gibi isimlerin olduğunu söyledi. Biz de 1 milyon 138 bin dolar para verdik. Şu an 673 bin dolar alacağımız var.” ifadelerini kullandı.