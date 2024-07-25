Seçil Erzan hakkında yeni dava | İki kişinin adını verdi: “10 milyon lira aldım, 14 milyon lira ödedim; o büyük tefecidir!”

BANKACI-MÜŞTERİ İLİŞKİSİNİN ÖTESİNE GEÇİLDİ

İlerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan’ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.

İddianamede, Erzan’ın savcılıkta alınan ifadesinde, “Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu.” dediği aktarıldı.