Seçil Erzan hakkında yeni dava | İki kişinin adını verdi: “10 milyon lira aldım, 14 milyon lira ödedim; o büyük tefecidir!”
Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakkında yeni bir dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erzan sanık, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani müşteki-sanık olarak yer aldı. Savcılık ifadesinde, “Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu.” diyen Erzan’ın 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Aslan ve Haghani’nin ise tefecilik suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve Moci olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı.