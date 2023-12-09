Seçil Erzan ile “Moji” görüşmesi dava dosyasına girdi | Telefonu kapattığını sandı, banka kayıt altına aldı: “Çaktırmadan anahtarları bana bırak”
Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon kurarak milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın dava dosyasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Erzan’ın çalıştığı bankanın Teftiş Kurulu Raporu, dava dosyasına girdi. Raporda, Erzan’ın kurum içi yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin dökümler ve ses kayıtları yer aldı. Bu kayıtlardan birinde, bankanın operasyon müdürüyle konuşan Erzan’ın, telefonu kapattığını sanıp, “Moji” lakaplı Mojtaba Haghani ile yaptığı konuşmalar rapora girdi. Erzan’ın bu konuşmada, “Moji sen bagaja koy, sonra bana anahtarı bırakırsın çaktırmadan. Ben hemen senin arkandan çıkarım.” dediği kayıt altına alındı.
Hayali fon yaratıp, futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen eski bankacı Seçil Erzan’ın dava dosyasından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Seçil Erzan'ın ses kayıtları dava dosyasında: "Kaşem banka evrakından değerli" - VİDEO