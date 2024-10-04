Seçil Erzan tekrardan hakim karşısına çıkıyor: 4 ayrı iddianame hazırlandı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor. 4 ayrı iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmemesiyle birlikte Erzan’ın bu davalar çerçevesinde yargılanmasına başlanacak.
Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan tekrardan hakim karşısına çıkıyor.