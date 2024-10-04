Seçil Erzan tekrardan hakim karşısına çıktı: İnsanlar "Denizde kum Seçil'de para" olarak düşünüyorlardı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, bugün hakim karşısına çıktı. Erzan'ın, yakın arkadaşının eşine "Fatih Terim fonu var, boşluk kaldı siz de para verirseniz boşluğu kapatırız, siz de faydalanırsınız." şeklinde vaatte bulunduğu ve toplamda 280 bin dolar aldığı iddia edildi. Erzan, iddiaları yalanlarken insanların "Denizde kum Seçil'de para" olarak düşündüklerini öne sürdü. Erzan, bu süreçte para aldığı bazı kişiler tarafından şiddete maruz kaldığını anlatırken müştekiler ise çeşitle bahanelerle oyalandıklarını dile getirdi. Mahkeme heyeti, iki davanın birleştirilmesine karar verdi.
Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan tekrardan hakim karşısına çıktı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan ve tutuksuz müşteki-sanık Mojtaba Haghani ile avukatları katıldı.