Seçil Erzan yeniden hakim karşısında: "Fatih Terim'den aldığım parayı başkalarına faiz olarak ödedim"

"FATİH TERİM'İN PARASINI BAŞKALARINA FAİZ OLARAK ÖDEDİM"

Mahkeme başkanı, Seçil Erzan'a Fatih Terim'den aldığı 700 bin doları ne yaptığını sordu. Erzan ise "Başkalarına faiz olarak ödedim." diye yanıtladı.

Daha sonra Erzan, kendisine sorulan "Fatih Terim'in bankadaki hesabından hiç yatırım yaptınız mı?" sorusuna, "Her zaman bir işlemi onun onayıyla yapardım. Zaten hesabına yatırılan tutarların hepsi o günkü ödemeye yetecek kadardı. Giderlerini karşılayacak bir geliri yoktu. Aynı gün yatırılan tutarlar hep aynı gün çıkış yapıldı. Fatih Terim hiçbir zaman ne Florya'daki ne de Levent'teki şubeye adım atmamıştır." şeklinde yanıt verdi.