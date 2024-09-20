Seçil Erzan yeniden hakim karşısında: "Fatih Terim'den aldığım parayı başkalarına faiz olarak ödedim"
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıktı. Erzan, "Fatih Terim’den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "Başkalarına faiz olarak ödedim." yanıtını verdi.
Aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, bazı tutuksuz sanıklar ile birlikte hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.