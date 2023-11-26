Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama)
Futbol camiasındaki Seçil Erzan depreminin yankıları sürüyor. Şimdi konuşulan ise paranın nereye gittiği yönünde. Piyasadan topladığı milyonlarca doları yöneten banka müdürü Seçil Erzan, savunmasında yeni iddialarda bulundu. Para trafiğinin listesini tuttuğunu iddia eden Erzan kimden ne kadar alıp, kime ne kadar ödediğini anlattı. Listede adı olan Fatih Terim ise yaptığı açıklamada dava ile ilgisi olmadığını belirterek, "Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." dedi.
Konuşulan para tam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira.
Para trafiğinde Arda Turan, Emre Belezoğlu, Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimleri de var. Şimdiyse paranın nereye gittiği konuşuluyor.
Star TV'nin haberine göre Seçil Erzan merak edilen paranın trafiğiyle ilgili yeni iddialarda bulundu.