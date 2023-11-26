Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama)

Erzan, tefecilerle olan ilişkisini de anlattı. Erzan, "Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha verdi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim." iddiasında bulundu.



Erzan, para trafiğiyle ilgili liste tuttuğunu iddia etti. Belgeye göre, Fatih Terim'in 700 bin dolar olarak verdiği parayı 1.5 milyon dolar olarak geri aldığı iddiasında bulunuldu.