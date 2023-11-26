Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama)

Futbol camiasındaki Seçil Erzan depreminin yankıları sürüyor. Şimdi konuşulan ise paranın nereye gittiği yönünde. Piyasadan topladığı milyonlarca doları yöneten banka müdürü Seçil Erzan, savunmasında yeni iddialarda bulundu. Para trafiğinin listesini tuttuğunu iddia eden Erzan kimden ne kadar alıp, kime ne kadar ödediğini anlattı. Listede adı olan Fatih Terim ise yaptığı açıklamada dava ile ilgisi olmadığını belirterek, "Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." dedi.

Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama) - 1

Konuşulan para tam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira.

Para trafiğinde Arda Turan, Emre Belezoğlu, Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimleri de var. Şimdiyse paranın nereye gittiği konuşuluyor.

Star TV'nin haberine göre Seçil Erzan merak edilen paranın trafiğiyle ilgili yeni iddialarda bulundu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama) - 2

"Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi." diyen Seçil Erzan'ın verdiği isimlerden biri de "3 aldıysam 5 ödedim" dediği eski futbolcu Semih Kaya.

Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama) - 3

Erzan ifadesinde "Fon adıyla Semih Kaya’dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım." iddiasında bulundu.

Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama) - 4

Para trafiğinde iş insanı Atilla Baltaş'ın adı da geçiyor.

Erzan, Baltaş ile ilgili olarak "Kendisinden faizle para aldım. Yüzde 50 faizle 1 milyon dolar geri ödeme yaptım. Bankada bana baskı kurup borçlu olduğuma dair senetler imzalattı." suçlamasında bulundu.

Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama) - 5

TEFECİLER DE İŞİN İÇİNE GİRMİŞ

Seçil Erzan eski futbolcu Ayhan Akman hakkında da aldığı parayı fazlasıyla geri verdiğini, hatta alacağının bile olduğunu iddia etti.

Para trafiğine tefeciler de dahil olmuş. Seçil Erzan kendisine imzalatan boş senetlerinde icraya verildiğini öne sürüyor.

Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama) - 6

Erzan, tefecilerle olan ilişkisini de anlattı. Erzan, "Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha verdi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim." iddiasında bulundu.

Erzan, para trafiğiyle ilgili liste tuttuğunu iddia etti. Belgeye göre, Fatih Terim'in 700 bin dolar olarak verdiği parayı 1.5 milyon dolar olarak geri aldığı iddiasında bulunuldu.

Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama) - 7

FATİH TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA

29 kişinin şikayetçi olduğu soruşturmada 18 kişininde mağdur olduğu yer alıyor.

Tüm bunlardan sorumlu tutulan Seçil Erzan hakkında ise 216 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Seçil Erzan'den yeni iddialar: Kimden ne aldı, kime ne ödedi? (Fatih Terim'den ilk açıklama) - 8

İddianamede adı geçmeyen ancak soruşturma kapsamında ifadesi alındığı ortaya çıkan Fatih Terim de karşı atağa geçti.

Terim, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olun" açıklamasında bulundu.

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