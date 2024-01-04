Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yeni mesajlar | Kuzeniyle mesajlaşmaları bilirkişi raporunda: “Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar?”

“TAMAM DA YE YE BİTMEDİ Mİ, KAÇ PARA ALDILAR Kİ”

Mesajlarda, Seçil Erzan’ın kuzeni Tanın Yılmaz ile sık sık para alışverişi konusunda konuştuğu görüldü.

O konuşmalardan bazıları şöyle:

Tanın Yılmaz: Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mi?

Seçil Erzan: Hacı ben bunları ihya ettim zamanında. Sinir oluyorum

Tanın Yılmaz: E tamam da ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar ki

Seçil Erzan: Aldılar bayağı, yüzde 50, neyse yazma

Tanın Yılmaz: Ye ye bitmedi, Bu şişkoların herhangi birseyi kalmadı ama di mi? No4 nerede?

Seçil Erzan: No:4 de orda, Vermedim istiyorlar ya

Tanın Yılmaz: Daha varmı çıkacağın

Seçil Erzan: Hayır, Biz enayimlz bir defa koymuşlar ölene kadar bekle, Sinyor destek olmadan yapmak istemiyor zaten, Dünyaları aldılar, Sonra ben sorun yaşıyorum.

Tanın Yılmaz: Nasıl anlamadım? Bizim için dr mi problem cikariyor

Seçil Erzan: Hayır bizim için değil, Biz her zaman desteğiz bize yapmak istiyor zaten sadece.

Tanın Yılmaz: E zaten para loydugu yok, bitti artık de, neden uzuyor konu peki. Haciiiiii, 27 ocak no3 un d günü, börtdey viiiiiiyk end yaptı onlar

Bin defa dedim, Anlamıyorlar hacım