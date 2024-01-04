Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yeni mesajlar | Kuzeniyle mesajlaşmaları bilirkişi raporunda: “Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar?”
Hayali fon yaratarak aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan, eski banka müdürü Seçil Erzan’ın telefonundan kurtarılan yeni mesajlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilirkişi raporuna yansıyan mesajlarda, Seçil Erzan’ın kuzeni Tanın Yılmaz ile sık sık para transferi konusunda konuştukları, kuzen Yılmaz’ın “Parayı yurt dışına mı çıkardınız?” diye sorduğu görüldü.
Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon yaratarak dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundan kurtarılan mesajlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bilirkişi raporuna yansıyan mesajlarda, Erzan’ın kuzeni Tanın Yılmaz ile sık sık para transferi konusunda konuştukları görülüyor.
Seçil Erzan'ın kırık telefonunda yeni gelişme: Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar ayrıntısı