Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Dekont yerine ufak kağıt parçaları vermiş

SAVCILIK İFADESİ

Dolandırıcılık suçlamasıyla 216 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Seçil Erzan savcılık ifadesinde banka yöneticileri hakkında da suçlamalarda bulundu.

Erzan, Çorlu’daki evinde alıkonulduktan sonra bankanın genel merkezine götürüldüğünü, burada koluna serumlar takıldığını ve ses kaydı alındığı iddiasında bulundu.

Kendisine "Eğer banka dışında yaptığını söylersen güveni kötüye kullanma olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür" denildiğini dile getiren Erzan, banka yöneticileri tarafından üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti.

Erzan'ın ünlü isimlerle arasındaki para trafiğinin ayrıntılarının yer aldığı ajandasını da banka yöneticilerine verdiği öne sürüldü. Erzan, "Beni kızı gibi severdi" dediği Fatih Terim'in davaya konu gizli fon için verdiği 700 bin doları, 1,5 milyon dolar olarak geri aldığını öne sürdü.