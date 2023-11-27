Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Dekont yerine ufak kağıt parçaları vermiş
Gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın savcılık ifadesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzan, para alışverişinin banka dışında yapıldığını söylemesi için banka yöneticileri tarafından üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti. Erzan'ın resmi dekont yerine, el yazısıyla hazırlayıp verdiği imzalı-kaşeli A4 kağıtları da soruşturma dosyasında yer aldı.
Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor.
Futbolcuların adının geçtiği dolandırıcılık olayı hakkında ne biliyoruz? | Seçil Erzan davası