Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Semih Kaya'ya giden çantadan GPS çıktı
Futbol camiasındaki dolandırıcılık olayının yankıları sürüyor. Gizli fon adı altında 29 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erzan, ifadesinde banka yöneticilerinin üzerinde baskı kurduğunu iddia etti. Bir iş insanı da paralarını koyduğu ve Erzan'a verdiği çantanın eski futbolcu Semih Kaya'dan çıktığını öne sürdü.
Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor.
Futbolcuların adının geçtiği dolandırıcılık olayı hakkında ne biliyoruz? | Seçil Erzan davası