Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Semih Kaya'ya giden çantadan GPS çıktı

Futbol camiasındaki dolandırıcılık olayının yankıları sürüyor. Gizli fon adı altında 29 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erzan, ifadesinde banka yöneticilerinin üzerinde baskı kurduğunu iddia etti. Bir iş insanı da paralarını koyduğu ve Erzan'a verdiği çantanın eski futbolcu Semih Kaya'dan çıktığını öne sürdü.

Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Semih Kaya'ya giden çantadan GPS çıktı - 1

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor.

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Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Semih Kaya'ya giden çantadan GPS çıktı - 2

İddiaya göre; Erzan, gizli fonda yüksek kar getirisi vaadiyle çoğu futbolcu, 29 kişiden milyonlarca dolar topladı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla 216 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Seçil Erzan savcılık ifadesinde banka yöneticileri hakkında da suçlamalarda bulundu.

Erzan, Çorlu’daki evinde alıkonulduktan sonra bankanın genel merkezine götürüldüğünü, burada koluna serumlar takıldığını ve ses kaydı alındığı iddiasında bulundu.

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Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Semih Kaya'ya giden çantadan GPS çıktı - 3

Kendisine "Eğer banka dışında yaptığını söylersen güveni kötüye kullanma olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür" denildiğini dile getiren Erzan, banka yöneticileri tarafından üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti.

Erzan'ın ünlü isimlerle arasındaki para trafiğinin ayrıntılarının yer aldığı ajandasını da banka yöneticilerine verdiği öne sürüldü. Erzan, "Beni kızı gibi severdi" dediği Fatih Terim'in davaya konu gizli fon için verdiği 700 bin doları, 1,5 milyon dolar olarak geri aldığını öne sürdü.

Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Semih Kaya'ya giden çantadan GPS çıktı - 4

"TARİHİN EN BÜYÜK HUKUK SAVAŞINI BAŞLATIYORUM"

Fatih Terim ise yaptığı açıklamada dava ile ilgisi olmadığını belirterek "Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." ifadesini kullandı.

Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Semih Kaya'ya giden çantadan GPS çıktı - 5

KAYA'YA GİDEN ÇANTADAN GPS ÇIKTI

Futbolcu Semih Kaya'ya gittiği iddia edilen 5 milyon 700 bin doların bir bölümünün de iş insanı Atilla Baltaş'a ait olduğu öne sürüldü.

Erzan'a 2,5 milyon dolar veren Baltaş'ın parayı koyduğu çantaya GPS cihazı taktığı ve o çantanın da Semih Kaya'ya verildiği belirtildi.

Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi | Semih Kaya'ya giden çantadan GPS çıktı - 6

"BİZİ DOLANDIRDI"

Soruşturmada ismi geçen bir başka işadamı da Bülent Çeviker.

Çeviker, iddiaya göre Erzan'a 2 milyon 218 bin dolar verdi ve parayı 3 milyon dolar olarak geri alacağı vadedildi.

Ancak ödeme yapılmadı ve bunun üzerine de Çeviker durumu banka yetkilerine bildirdi.

Çeviker, "Erzan o paraları başkalarına vermek için bizden aldı. Bankanın ismini kullanıp bizi dolandırdı." dedi.

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