Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu
Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan’ın avukatı ünlü teknik adam Fatih Terim’in ifadesine itiraz etti. Mahkemeye dilekçe sunan Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’e kapalı duruşma yapılmasını kabul etmediğini belirtti.
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.