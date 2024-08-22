Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu

Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan’ın avukatı ünlü teknik adam Fatih Terim’in ifadesine itiraz etti. Mahkemeye dilekçe sunan Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’e kapalı duruşma yapılmasını kabul etmediğini belirtti.

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 1

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 2

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Seçil Erzan davasında Fatih Terim geçen günlerde Bodrum Adliyesi’nde ifade vermişti.

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 3

MAHKEMEYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

Sanık Erzan’ın avukatı, Terim’in verdiği ifadeye karşı mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 4

"TERİM'E SORU SORMASI ENGELLENDİ"

Erzan’ın avukatı tarafından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim’e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde 20 Ağustos tarihinde Terim ve vekillerine tensip kararına aykırı kapalı bir duruşma yapıldığı savunuldu.

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 5

"BİR KEZ DAHA İFADESİ ALINSIN"

Dilekçede Erzan’ın avukatı, bu durumu asla kabul etmediklerini, savunma haklarının kısıtlandığını, Erzan ve avukatının katılımına açık ve önceki celse belirlenen duruşma gününde Terim’in ifadesinin alınmasını talep etti.

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 6

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı’nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade vermişti.

Bankanın kendisini hep özel bir müşterisi olarak kabul ettiğini ve hep bu şekilde muamele gördüğünü kaydeden Terim, sanık Erzan’la ise 2016 veya 2017 yılında bankanın Florya şubesinin yeni müdürü olarak tanıştığını söylemişti.

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 7

"SORGULAMAYA GEREK GÖRMEDİM"

Seçil Erzan’ın kendisinin bankadaki hesaplarında bütün işlemleriyle özel olarak ilgilendiğini belirten Terim, Erzan'ın her tavsiyesini bankanın görüşü olarak gördüğünü belirterek, şöyle devam etmişti:

“Bankanın yönetimi ona güvenmiş onu o pozisyona getirmiş hatta bana da bizzat gelip ‘En iyi şube müdürlerimizden biri’ demişler, ben de bunun üzerine ayrıca bir teyit yapmaya ya da sorgulamaya gerek görmedim.”

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 8

"HEBA OLMASIN DEĞERLENDİRELİM"

Terim, kendisinin özel bankacısı olarak hizmet verdiğini söylediği Erzan’ın, “Hocam bankada şu kadar paranız var, bu ay bu paraya dokunmadınız heba olmasın, değerlendirelim.” gibi sözleri üzerine, kötü bir amaç aramadığını, çünkü kendisine güven duyduğunu ifade etmişti.

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 9

"MADDİ VE MANEVİ ZARARDAYIM"

7 Nisan 2023’te Emre Belözoğlu ve Arda Turan bu konuda eşiyle temasa geçene kadar olanlardan haberi olmadığını söyleyen Terim, kendisinin de maddi ve manevi zararları olduğunu anlatmıştı.

Terim, olayın ortaya çıkmasıyla bankadan hesaplarını incelenmesini istediğini söyledi.

Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 10

Bankanın kendisine, hesabında 3 milyon dolar civarında para olması gerektiği yönünde bilgi verdiğini söyleyen Terim, bankanın daha sonra Terim’e ait hesaplarda böyle bir para olmadığını bildirdiğini anlattı.

Terim, “Bankayla ilişkim uzun yıllara dayandığı için hesaplarımda oluşan zararımın tam tutarını henüz bilmiyoruz, bu hususta açmış olduğumuz davalar da mevcuttur.” ifadesini kullandı.

1,5 yıldır konuşmadan bugünü beklediğini anlatan Terim, “Gerçeklerin yenemeyeceği yalan, tuzak, karalama yoktur.” ifadesini kullandı.
Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu - 11

Ünlü teknik adam, “Bu olay yaşandıktan sonra, çağırılmadan kendim gidip adliyede savcılığa ifademi vermiştim. Konuşmam gereken zamanda da bugün geldim mahkemeye konuşuyorum. Soruları, bugün gerçek hakim ve gerçek savcı huzurunda cevaplıyorum. Bunun öncesinde, bu konuyla ilgili olarak herhangi bir gazeteye, muhabire veya sosyal medyaya herhangi bir açıklama yapmadım. Hiçbir yere konuşmadım. Konuşmadan bugünü beklemek benim için çok zordu, ama hukuka ve yargıya olan güvenim ve saygım beni buna mecbur etti. 50 senedir kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum, kamuoyunun da benden açıklama beklediğinin farkındayım. Bundan sonraki süreçte salt reklam sevenlerin ve reklam meraklılarının tatmini için değil, reklam verenlerin bugüne kadarki iletişimlerinin nasıl bir senaryo olduğunu doğru muhatap olarak gördüklerime en doğru şekilde gerekli görürsem gerekli bilgilendirme yapılacaktır.” diye konuştu.

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