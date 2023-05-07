Seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı, 2023 seçimlerinde sandıklarda görevli olmak için bekleyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, seçim sandıklarında kamu görevlisi olarak atanacak sandık görevlilerinin açıklanması bekleniyor. Peki, seçim görevleri açıklandı mı, sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?
Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.
Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla belli olması bekleniyor.
Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.
2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.