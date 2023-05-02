Seçim görevleri açıklandı mı, sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, seçim görevleri ve sandık görevlilerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. YSK tarafından her yıl seçim döneminde sandık görevlisi olarak atanan kamu çalışanları, hangi sandıklarda görev alacaklarını ve görevlerinin neler olacağını araştırıyor. Peki, seçim görevleri açıklandı mı, sandık görevlileri ne zaman açıklanacak?
Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.
Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ilk haftası itibariyle belli olması bekleniyor.
Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.
2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.