Seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı 2024: Seçim ücretleri ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu?

Seçim görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurulu görevlisi olan vatandaşlar, seçim paralarının yatırılmasını bekliyor. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim ücretlerinin bu yıl ne kadar olduğu açıklandı. Peki, 2024 seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu?

Seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı 2024: Seçim ücretleri ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu? - 1

2024 mayıs ayı itibarıyla seçim görevli ücretlerinin yatırılacağı tarih, seçimde görevli olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanları ve görevlilerin, seçimlerden sonra alacakları ücret belli olmuştu. Peki, 2024 seçim ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu?

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Seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı 2024: Seçim ücretleri ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu? - 2

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, mayıs ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

Seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı 2024: Seçim ücretleri ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu? - 3

2024 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Bina sorumlularına 2.936 TL, partili üyelere ise 696 lira ödenecek.

Seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı 2024: Seçim ücretleri ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu? - 4

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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