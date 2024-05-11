Seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı 2024: Seçim ücretleri ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu?
Seçim görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurulu görevlisi olan vatandaşlar, seçim paralarının yatırılmasını bekliyor. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim ücretlerinin bu yıl ne kadar olduğu açıklandı. Peki, 2024 seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu?
2024 mayıs ayı itibarıyla seçim görevli ücretlerinin yatırılacağı tarih, seçimde görevli olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanları ve görevlilerin, seçimlerden sonra alacakları ücret belli olmuştu. Peki, 2024 seçim ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim parası ne kadar oldu?