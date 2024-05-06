Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar?
Seçim görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında görev alan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Seçimlerde görev yapan sandık görevlileri, bina sorumluları ve partili üyeler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen miktarda seçim parası ödemesi alacak. Peki, seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar?
2024 seçim görevli ücretleri için tarih araştırmaları devam ediyor. Belediye ve muhtarlık seçimlerinin 31 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından, sandık kurullarında görev yapan kamu çalışanları, seçim paralarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar?