Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar?

Seçim görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında görev alan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Seçimlerde görev yapan sandık görevlileri, bina sorumluları ve partili üyeler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen miktarda seçim parası ödemesi alacak. Peki, seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar?

Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar? - 1

2024 seçim görevli ücretleri için tarih araştırmaları devam ediyor. Belediye ve muhtarlık seçimlerinin 31 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından, sandık kurullarında görev yapan kamu çalışanları, seçim paralarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar?

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Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar? - 2

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar? - 3

2024 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Bina sorumlularına 2.936 TL, partili üyelere ise 696 lira ödenecek.

Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 seçim paraları hangi ayda yatar? - 4

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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