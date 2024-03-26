Seçim günü yasakları neler? Seçim günü düğün olur mu? YSK yasakları paylaştı
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Peki, seçim günü yasakları neler? Seçim günü düğün olur mu? YSK yasakları paylaştı
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı.