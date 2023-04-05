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Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? YSK ikinci tur için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından seçim sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair ayrıntılı bilgi YSK'dan (Yüksek Seçim Kurulu) geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde sonuca varılmaması durumunda vatandaşlar 2.tur için sandık başına gidecek. Peki, seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak?

Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? YSK ikinci tur için tarih verdi - 1

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? YSK ikinci tur için tarih verdi - 2

İKİNCİ TUR TARİHİ

YSK, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılmasına dair kararlarını açıkladı.

Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? YSK ikinci tur için tarih verdi - 3

OY PUSULASI TEK ZARFTA MI OLACAK?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? YSK ikinci tur için tarih verdi - 4

İLK ÖNCE HANGİ OY PUSULASI SAYILACAK?

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

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