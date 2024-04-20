Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 seçim görevli ücreti sorgulama)
Seçim görevli ücreti yani seçim paralarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 31 Mart belediye seçimlerinde bulunan sandık kurullarında görev alan vatandaşlar, seçim görevli ücretlerinin hesaplara yatırılmasını bekliyor. Peki, 2024 seçim görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 seçim görevli ücretleri, 31 Mart yerel seçimlerinde görevli olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan ve seçimde sandık kurullarında görev alan vatandaşlar, seçim paralarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak?