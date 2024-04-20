Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 seçim görevli ücreti sorgulama)

Seçim görevli ücreti yani seçim paralarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 31 Mart belediye seçimlerinde bulunan sandık kurullarında görev alan vatandaşlar, seçim görevli ücretlerinin hesaplara yatırılmasını bekliyor. Peki, 2024 seçim görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 seçim görevli ücreti sorgulama) - 1

2024 seçim görevli ücretleri, 31 Mart yerel seçimlerinde görevli olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan ve seçimde sandık kurullarında görev alan vatandaşlar, seçim paralarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 seçim görevli ücreti sorgulama) - 2

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 seçim görevli ücreti sorgulama) - 3

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. 2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Partili üyelere 1044 TL ve bina sorumlularına ise 2 bin 936 lira ödenecek.

Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 seçim görevli ücreti sorgulama) - 4

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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