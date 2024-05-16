Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı)

Seçim paralarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde görevli olan sandık kurulu üyeleri, seçim görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorguluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçim görevli ücretlerinin ne kadar olduğu belli olmuştu. Peki,

Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı) - 1

31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan birçok kişi, seçim görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağını sorguluyor. Seçimde görevli olan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Bina sorumlularına 2.936 TL, partili üyelere ise 696 lira ödenecek. Peki, 2024 seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

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Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı) - 2

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, mayıs ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı) - 3

2024 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Bina sorumlularına 2.936 TL, partili üyelere ise 696 lira ödenecek.

Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı) - 4

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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