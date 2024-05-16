Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama ekranı)
Seçim paralarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde görevli olan sandık kurulu üyeleri, seçim görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorguluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçim görevli ücretlerinin ne kadar olduğu belli olmuştu. Peki,
31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan birçok kişi, seçim görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağını sorguluyor. Seçimde görevli olan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Bina sorumlularına 2.936 TL, partili üyelere ise 696 lira ödenecek. Peki, 2024 seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak?