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Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı

İki aday arasındaki oy farkının çok az olduğu bazı il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Hatay, Kırklareli ve Kütahya ile İstanbul'un Pendik, Kütahya'nın Emet, Ardahan'ın Çıldır, Bolu'nun Gerede, Kocaeli'nin Körfez ve Gerede, Adana'nın Kozan ilçelerinde son kararı seçim kurulları verecek.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 1

Hatay, seçim yarışının son ana kadar baş başa gittiği kentler arasındaydı. AK Partili Mehmet Öntürk'ün 345 bin 884 oy aldığı kentte, CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 342 bin 972 oy çıktı. CHP heyeti, İl Seçim Kuruluna giderek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz dilekçesini sundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 2

Kırklareli'de de seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut ile rakibi Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki fark yüzde 1'den az. 403 oy farkla seçimi kaybeden CHP'li Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirtti. İtiraz edeceklerini söyledi.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 3

Kütahya MHP İl Başkanlığı, belediye başkanlığı seçiminin iptali ya da sandıklardan çıkan tüm oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

Kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 geçerli oyun kullanıldığı kent merkezinde CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı.

MHP İl Başkanlığı, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kesin olmayan sonuçlara göre 602 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 4

Kütahya'nın Emet ilçesinde kazanan; rakibi Ali Ceyhan'dan 22 oy fazla alan MHP'li Mustafa Koca oldu. AK Parti İlçe Başkanlığı, seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Partili yetkililer, Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 5

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ile CHP'li rakibi Nurettin Aygün'e 452'şer oy çıktı. Eşit sayıda oy alan adaylar karara itiraz etti.  Aygün, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi. Azizoğlu da tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 6

Bolu'nun Gerede ilçesinde seçim yarışı; AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar ile yeğeni Akif Allar arasında geçti. Büyük Birlik Partisi'nden seçime giren Akif Allar küçük bir farkla kaybeden isim oldu. Amcasından 73 oy az alan Akif Allar, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 7

Kocaeli'nin de iki ilçesinde son kararı seçim kurulları belirleyecek. Körfez ilçesinde AK Parti'nin adayı Şener Söğüt, CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. CHP sonuçlara itiraz etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. CHP, kararı İl Seçim Kuruluna taşıyacak.

Kandıra ilçesinde de AK Parti'li Erol Ölmez'e 885 oyla kaybeden bağımsız aday Cengiz Kan, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 8

Adana’nın Kozan ilçesindeki sonuçlara itiraz edildi.

CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Toplu, Kozan Adliyesi önünde gazetecilere, ilçedeki tüm ıslak imzalı tutanakları aldıklarını ve bunları incelediklerini söyledi.

Toplu, incelemeleriyle ilgili, “Çok ciddi aykırılık, aksaklıklar olduğunu gördük. Kozan'da çok ciddi anlamda geçersiz oy olduğunu gördük. Kimi sandıktan 190 kimi sandıktan 110 oy geçersiz sayılmış. Bu çok ciddi sayılar. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. O konuda gerekli itirazlarımızı yaptık.”

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediğini savunan Toplu, şöyle konuştu:

“YSK'nin açıkladığı takvime göre 1 Aralık 2023 tarihi saat 17.00'de istifa etmesi zorunluluğu olan kişilerdendir. Kendisi istifa etmemiştir. YSK'nin kararına aykırı bir şekilde süresi geçtikten sonra istifa etmiştir. Bu durumda aday olması mümkün değildir. Bu konuda da CHP olarak itirazımızı yaptık. İtirazlara İlçe Seçim Kurulu karar verecektir. Süreci takip ediyoruz, gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz.”

CHP Kozan Belediye Başkan adayı Sudiye Gizem Aksoylu da 24 saattir ıslak imzalı tutanakları incelediklerini belirterek, "Tutanakları inceledik, çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğimiz ve sonuca etkisi olacağını düşündüğümüz için itirazlarımızı yaptık." dedi.

BBP Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal da Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunulmuştu. dedi.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 9

CHP'den bir itiraz da Pendik ilçesi için geldi.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Pendik’te gayriresmi verilere göre AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oy alarak seçimi kazanmış, CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oyla ikinci sırada yer almıştı.

CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 10

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre ilgili kurulların, itirazları 2 gün içinde karara bağlaması şart. Karar başvurucuyu tatmin etmezse İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkı da var.

5 Nisan günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek başvurular, İl Seçim kurulu tarafından 7 Nisan'a kadar karara bağlanmış olacak.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı - 11

Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreciyse 10 Nisan'da başlayacak. 3 gün içinde açıklanacak kararın ardından Başvurucuların Olağanüstü itirazları ise 14 Nisan'da alınacak.

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