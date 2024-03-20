Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler? (2024 YSK yerel seçim takvimi)

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, İl-İlçe Belediye Başkanı ve mahalle muhtarları için yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, seçim yasaklarının başlayacağı tarih ve seçim yasaklarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler?