Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler? (2024 YSK yerel seçim takvimi)
Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık başına gidecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan 2024 yerel seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları için tarih belli oldu. Öte yandan seçim günü uygulanacak olan yasaklar da oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler?
2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, İl-İlçe Belediye Başkanı ve mahalle muhtarları için yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, seçim yasaklarının başlayacağı tarih ve seçim yasaklarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler?