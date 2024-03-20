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Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler? (2024 YSK yerel seçim takvimi)

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık başına gidecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan 2024 yerel seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları için tarih belli oldu. Öte yandan seçim günü uygulanacak olan yasaklar da oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler?

Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler? (2024 YSK yerel seçim takvimi) - 1

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, İl-İlçe Belediye Başkanı ve mahalle muhtarları için yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, seçim yasaklarının başlayacağı tarih ve seçim yasaklarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler?

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Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler? (2024 YSK yerel seçim takvimi) - 2

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvime göre, yarın propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler? (2024 YSK yerel seçim takvimi) - 3

SEÇİM YASAKLARI NELER?

  • Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

  • Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

  • Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

  • Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

  • Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

  • Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu amaçla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama, törenler yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.

  • Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiç bir memur katılamayacak.
Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları neler? (2024 YSK yerel seçim takvimi) - 4

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

  • Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

  • YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

  • Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

  • Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
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