Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları)
Seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri nedeniyle, seçim yasakları devreye girecek. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor?
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Seçime 3 haftadan az bir süre kalmasıyla birlikte seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı ve neler olacağı merak ediliyor. Peki, Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak?