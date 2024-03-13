Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak? (2024 YSK yerel seçim yasakları)

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Seçime 3 haftadan az bir süre kalmasıyla birlikte seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı ve neler olacağı merak ediliyor. Peki, Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak?