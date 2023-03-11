Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede? e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart 2023 tarihinde attığı imza ile 2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılması kararını aldı. Açıklama ardından vatandaşlar, "Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede?" sorularına yanıt arıyor. Kişiler, e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama ile kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebiliyor.

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede? e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama - 1

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede? e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama - 2

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede? e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama - 3

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede? e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama - 4

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

EDEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede? e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama - 5

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

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