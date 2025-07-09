SED parası zamlandı mı, ne kadar oldu? Temmuz zamlı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ailelere ve çocuklara maddi ve manevi destek amacıyla hayata geçirilen bir sosyal hizmet modelidir. Her ay düzenli olarak başvuruları kabul edilen ailelerin hesabına yapılan SED ödemeleri memur maaşlarına göre zamlanıyor. 2025 Temmuz maaş zamları ardından SED yardım tutarları da değişti. Peki, Temmuz SED ödemesi ne zaman yatacak? SED parası kaç lira oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ailelerde yaşanan ekonomik sorunların önüne geçilmesi ve çocukların aileleri ile huzurlu şekilde yaşayabilmesi adına SED ödemeleri gündeme getirildi. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine direkt olarak müraacat edilebilir. İşte, SED ödemeleri hakkında detaylar...