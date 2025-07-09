SED parası zamlandı mı, ne kadar oldu? Temmuz zamlı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ailelerde yaşanan ekonomik sorunların önüne geçilmesi ve çocukların aileleri ile huzurlu şekilde yaşayabilmesi adına SED ödemeleri gündeme getirildi. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine direkt olarak müraacat edilebilir. İşte, SED ödemeleri hakkında detaylar...