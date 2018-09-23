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Sedanur Güzel toprağa verildi

DHA

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel son yolculuğuna uğurlandı.

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    Kars'ın Kağızman ilçesinde geçen hafta pazar günü kaybolduktan sonra dün cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel toprağa verildi.

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    Cansız bedeni köye bir kilometre mesafede çamlık arazide bulunan Sedanur Güzel'in Erzurum'daki otopsisi 6 saat sürdü.

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    Aile tarafından teslim alınan cenaze Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde toprağa verildi.

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    Sedanur'un kaybolmasına ilişkin soruşturmada komşuları Ertan Bozkurt tutuklu.

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    Zanlının daha önce açık cezaevinden kaçıp sahte kimlikle dolaştığı, 5 ayrı suçtan da sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

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    Paslı köyünde 16 Eylül'de meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alınamamış, çocuğun cesedi dün komandolar tarafından arazide, üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunmuştu.
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