Sedanur Güzel toprağa verildi
DHA
Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel son yolculuğuna uğurlandı.
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Kars'ın Kağızman ilçesinde geçen hafta pazar günü kaybolduktan sonra dün cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel toprağa verildi.
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Cansız bedeni köye bir kilometre mesafede çamlık arazide bulunan Sedanur Güzel'in Erzurum'daki otopsisi 6 saat sürdü.
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Aile tarafından teslim alınan cenaze Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde toprağa verildi.
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Sedanur'un kaybolmasına ilişkin soruşturmada komşuları Ertan Bozkurt tutuklu.
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Zanlının daha önce açık cezaevinden kaçıp sahte kimlikle dolaştığı, 5 ayrı suçtan da sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
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6Paslı köyünde 16 Eylül'de meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alınamamış, çocuğun cesedi dün komandolar tarafından arazide, üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunmuştu.
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