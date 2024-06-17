Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti

KASTEN ADAM ÖLDÜRME, UYUŞTURUCU TİCARETİ, TUTUKLU KAÇIRMA…

Yavuz Güngör’ün ayrıca hükümlü ve tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve kasten öldürme suçlarından arandığı belirlendi.