Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti
İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Edirne’de yakalandı. Cinayet şüphelisi Yavuz Güngör’ün sınırda insan kaçakçılarıyla iletişim kurduğu belirlendi. İstanbul’a getirilen şüpheli, ifadesinde genç kadının eceliyle öldüğünü iddia edip, cesetten kurtulmak için bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hakkında aralarında kasten öldürmenin de bulunduğu 5 ayrı suç kaydı bulunan Güngör’ün 8 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Güngör, zırhlı araç korumasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, tutuklandı.
İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler’in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör, Edirne’de yakalandı.
İstanbul’da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapıldı ancak şüpheli bulunamadı.
Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör’ün insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne’ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırıldı.Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne’ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.