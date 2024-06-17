Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti

İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Edirne’de yakalandı. Cinayet şüphelisi Yavuz Güngör’ün sınırda insan kaçakçılarıyla iletişim kurduğu belirlendi. İstanbul’a getirilen şüpheli, ifadesinde genç kadının eceliyle öldüğünü iddia edip, cesetten kurtulmak için bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hakkında aralarında kasten öldürmenin de bulunduğu 5 ayrı suç kaydı bulunan Güngör’ün 8 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Güngör, zırhlı araç korumasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, tutuklandı.

Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti - 1

İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler’in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör, Edirne’de yakalandı.

İstanbul’da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapıldı ancak şüpheli bulunamadı.

Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör’ün insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne’ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırıldı.

Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne’ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti - 2

ECELİYLE ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli Yavuz Güngör’ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler’in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi.

Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti - 3

Güler’le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli, “Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim.” dediği öğrenildi.

Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.
Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti - 4

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti - 5

KASTEN ADAM ÖLDÜRME, UYUŞTURUCU TİCARETİ, TUTUKLU KAÇIRMA…

Yavuz Güngör’ün ayrıca hükümlü ve tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve kasten öldürme suçlarından arandığı belirlendi.

Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti - 6

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yavuz Güngör, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli adliyeye çıkarılırken “Siz mi öldürdünüz?” sorularına cevap vermedi.

Yavuz Güngör’ün içinde bulunduğu otomobile özel harekat polislerinin zırhlı polis aracı eşlik etti.

Güngör, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sedef Güler cinayetinin bir numaralı şüphelisi suç makinesi çıktı: Edirne’ye kaçıp, insan kaçakçılarıyla iletişime geçti - 7

Olayla ilgili yakalanan ve daha önce adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanmış, O.Ö. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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