Sedyeden kalkıp doktora saldıran sanık için istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde çıkan tartışmada sedyeden kalkıp doktorlara saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ağabey ile kardeşin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sedyeden kalkıp doktora saldıran sanık için istenen ceza belli oldu - 1

İstanbul'un Şişli ilçesinde Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde 10 Mayıs'ta yaşanan tartışma sırasında sedyeden kalkarak doktorlara saldırdığı iddia edilen E. M.Ö. ile başka bir doktoru dövdüğü ileri sürülen ağabeyi B.Ö.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, doktorlar Orkun Aşık, Fatih Bozgeyik ve Osman Mahmut Sarıyar müşteki sıfatıyla, B.Ö. ile kardeşi se şüpheli sıfatıyla yer aldı.

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Sedyeden kalkıp doktora saldıran sanık için istenen ceza belli oldu - 2

DOKTORUN KAFASINA TEKME ATTI

Hazırlanan iddianamede, olay günü E. M. Ö.'nün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ne, sedye ile doktor Orkun Aşık'ın odasının önüne getirildiği, sedye ile doktorun odasına gireceği sırada tartışma yaşandığı, sonrasında B.Ö.'nün odaya girerek Aşık'ın kafasına tekme attığı anlatıldı.

Şüpheli B.Ö.'nün doktor Aşık'ın odasından çıkarıldığının ve oradan uzaklaştırıldığının aktarıldığı iddianamede, aradan çok kısa süre geçtikten sonra doktorlar Fatih Bozgeyik ve Osman Mahmut Sarıyar'ın sedye üzerindeki E.M.Ö.'nün yanına geldikleri, yine tartışma sırasında E. M. Ö.'nün ayağa kalktığı ve doktorlara saldırmaya çalıştığı kaydedildi.

Sedyeden kalkıp doktora saldıran sanık için istenen ceza belli oldu - 3

Şüphelilerden B.Ö.'nün ifadesine de yer verilen iddianamede, evrakları doktora verdiğinde doktor Aşık'ın ayağa kalktığını, o sırada doktorun dışarıdaki başka hastalarla da tartıştığını, doktora evrakları uzattığında evrakları itelediğini, doktor Aşık'a "Kardeşim motor kazası geçirdi, bakın artık' dediğini, doktorun ise küfürlü şekilde "Başka hastaneye gidin" şeklinde yanıt verdiğini söylediğini belirtti.

Şüpheli ifadesinin devamında, kesinlikle doktorun kafasına tekme atmadığını, doktorun devamında "Bana vurdular" şeklinde konuştuğunu ve doktorun kendisine "Sen göreceksin, beyaz kod" şeklinde konuştuğunu söylediği aktarıldı. İddianamede ayrıca, 3 müştekinin de şüphelilere yönelik eylemlerinden ayrıca bir soruşturma yürütüldüğü de kaydedildi.

Sedyeden kalkıp doktora saldıran sanık için istenen ceza belli oldu - 4

3'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli B.Ö.'nün "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından toplamda 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına, şüpheli E.M.Ö.'nün ise 2 kişiye karşı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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