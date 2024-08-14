Sedyeden kalkıp doktora saldıran sanık için istenen ceza belli oldu

Şüphelilerden B.Ö.'nün ifadesine de yer verilen iddianamede, evrakları doktora verdiğinde doktor Aşık'ın ayağa kalktığını, o sırada doktorun dışarıdaki başka hastalarla da tartıştığını, doktora evrakları uzattığında evrakları itelediğini, doktor Aşık'a "Kardeşim motor kazası geçirdi, bakın artık' dediğini, doktorun ise küfürlü şekilde "Başka hastaneye gidin" şeklinde yanıt verdiğini söylediğini belirtti.

Şüpheli ifadesinin devamında, kesinlikle doktorun kafasına tekme atmadığını, doktorun devamında "Bana vurdular" şeklinde konuştuğunu ve doktorun kendisine "Sen göreceksin, beyaz kod" şeklinde konuştuğunu söylediği aktarıldı. İddianamede ayrıca, 3 müştekinin de şüphelilere yönelik eylemlerinden ayrıca bir soruşturma yürütüldüğü de kaydedildi.