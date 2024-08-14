Sedyeden kalkıp doktora saldıran sanık için istenen ceza belli oldu
İstanbul Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde çıkan tartışmada sedyeden kalkıp doktorlara saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ağabey ile kardeşin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde 10 Mayıs'ta yaşanan tartışma sırasında sedyeden kalkarak doktorlara saldırdığı iddia edilen E. M.Ö. ile başka bir doktoru dövdüğü ileri sürülen ağabeyi B.Ö.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, doktorlar Orkun Aşık, Fatih Bozgeyik ve Osman Mahmut Sarıyar müşteki sıfatıyla, B.Ö. ile kardeşi se şüpheli sıfatıyla yer aldı.