Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye başkanı kimdir? Seferihisar Belediye başkan adayları

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin Kimdir?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında Seferihisar’da doğdu. İdeal bir toplum ve güzel Seferihisar için siyaseti hep önemsedi.

Çocukluğundan itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer aldı. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Yetişkin Seferihisar Asil Nadir Lisesi’nden mezun olduktan sonra 27 yıl boyunca partide bilfiil Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

Aktif iş hayatına tarım ve ticaretle başlayan İsmail Yetişkin uzun yıllar Seferihisar’ın simgesel yeri Dutlaraltı’nda esnaflık yaparak iş hayatına devam etti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda %52’lik oyla Seferihisar Belediye Başkanlığı’na seçilen İsmail Yetişkin evli ve iki çocuk babasıdır.