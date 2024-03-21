Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye başkanı kimdir? Seferihisar Belediye başkan adayları
Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye Başkanı kimdir? Seferihisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Seferihisar Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Seferihisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları..
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Seferihisar Belediyesini 14.978 alınan oy ve %54.04 oy oranı ile CHP Parti adayı İsmail Yetişkin kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%54.04
- AK Parti%44.19
- DSP%0.63
- Saadet Partisi%0.58
- Vatan Partisi%0.28
- GÖKÇEN ŞENYİĞİT%0.13
- Diğer%0.16