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Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye başkanı kimdir? Seferihisar Belediye başkan adayları

Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye Başkanı kimdir? Seferihisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Seferihisar Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Seferihisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları..

Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye başkanı kimdir? Seferihisar Belediye başkan adayları - 1

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Seferihisar Belediyesini 14.978 alınan oy ve %54.04 oy oranı ile CHP Parti adayı İsmail Yetişkin kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%54.04
  • AK Parti%44.19
  • DSP%0.63
  • Saadet Partisi%0.58
  • Vatan Partisi%0.28
  • GÖKÇEN ŞENYİĞİT%0.13
  • Diğer%0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye başkanı kimdir? Seferihisar Belediye başkan adayları - 2

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin Kimdir?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında Seferihisar’da doğdu. İdeal bir toplum ve güzel Seferihisar için siyaseti hep önemsedi.

Çocukluğundan itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer aldı. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Yetişkin Seferihisar Asil Nadir Lisesi’nden mezun olduktan sonra 27 yıl boyunca partide bilfiil Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

Aktif iş hayatına tarım ve ticaretle başlayan İsmail Yetişkin uzun yıllar Seferihisar’ın simgesel yeri Dutlaraltı’nda esnaflık yaparak iş hayatına devam etti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda %52’lik oyla Seferihisar Belediye Başkanlığı’na seçilen İsmail Yetişkin evli ve iki çocuk babasıdır.

Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye başkanı kimdir? Seferihisar Belediye başkan adayları - 3

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İSMAİL YETİŞKİN
  • AHMET AYDIN
  • SALİH TURAN
  • ERMAN ÇIKAR
  • HAMİT NİŞANCI
  • ŞÜKRÜ TUNÇDELEN
  • SEDA ÇAKIR
  • TANER VURAL
  • CANAN KILIÇ
  • EKİN ŞEN ÖNOĞLU
  • İNCİ PAKSOY
  • OSMAN AZBAY
  • HALİL BUDAK
  • NEDİM ÖZTÜNÇ
  • BERKANT İNCEKARA
  • DİLBER SEVAY AKER
  • EMİN YÜCE
  • ZEHRA ÇAKAR
  • ABDULLAH ÖZOĞLU
Seferihisar Belediyesi hangi partide? Seferihisar Belediye başkanı kimdir? Seferihisar Belediye başkan adayları - 4

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