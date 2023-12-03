Şehir Hatları'na kadın eli değdi: Kadın istihdamı yüzde 270 arttı
Bu yılın 'Fark Yaratan Kadınlar'ı arasında Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da yer aldı. 4 buçuk yıldır görevde olan Dedetaş ilk kez kadın mürettabatın gemide görev almasını sağladı.
2019 yılı Ağustos ayından bu yana Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nü 42 yaşındaki Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Sinem Dedetaş üstleniyor.
Sinem Dedetaş daha önce değerlendirilmeyen kadın adayların hepsinin 2019'dan itibaren değerlendirmeye alındığını ve kadın istihdamının yüzde 270 arttığını söyledi.