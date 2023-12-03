Şehir Hatları'na kadın eli değdi: Kadın istihdamı yüzde 270 arttı

Bu yılın 'Fark Yaratan Kadınlar'ı arasında Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da yer aldı. 4 buçuk yıldır görevde olan Dedetaş ilk kez kadın mürettabatın gemide görev almasını sağladı.

Şehir Hatları'na kadın eli değdi: Kadın istihdamı yüzde 270 arttı - 1

2019 yılı Ağustos ayından bu yana Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nü 42 yaşındaki Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Sinem Dedetaş üstleniyor.

Sinem Dedetaş daha önce değerlendirilmeyen kadın adayların hepsinin 2019'dan itibaren değerlendirmeye alındığını ve kadın istihdamının yüzde 270 arttığını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehir Hatları'na kadın eli değdi: Kadın istihdamı yüzde 270 arttı - 2

Dedetaş, deniz yolu ulaşımı ve tersane faaliyetlerindeki önemli başarılarının yanı sıra İstanbul'un mirası niteliğindeki Paşabahçe ve Kızıltoprak vapurlarının restore edilerek yeniden denizle buluşturulmasına katkı sağladı.

Dedetaş, 4 buçuk yıllık görev süresince kadın istihdamına da büyük önem verdi. Haliç Tersane'sinin yeniden canlanmasını da sağlayan Dedetaş, başarılarıyla bu yılın Fark Yaratan Kadınları arasına adını yazdırdı.

Şehir Hatları'na kadın eli değdi: Kadın istihdamı yüzde 270 arttı - 3

KADIN DENİZCİLER GEMİLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fırsat eşitliğine dikkat çeken Dedetaş, "İstihdam noktasında bizim gurur duyduğumuz ve sevindiğimiz haber fırsat eşitliğini şehir hatlarında yaşıyor, yaşatabiliyor olmamız. Deniz taksiye ilk kadın kaptanımız başladı. Şirketin bütün yönetim kadrolarında, genel müdür de daha önce hiç atanmamış ama müdürler, şefler, yönetici kadrolarında da bu fırsat eşitliğini sağlayabildik. Toplamda istihdamımız yüzde 70 arttı ama kadın istihdamımız yüzde 270 arttı. Dolayısıyla kadın istihdamında ciddi bir artış sağladık.'' ifadelerini kullandı.

Şehir Hatları'na kadın eli değdi: Kadın istihdamı yüzde 270 arttı - 4

KADINLAR İÇİN TOPLU TAŞIMAYA TEŞVİK

Dedetaş konuşmasında kadın istihdamının sadece kadının iş gücüne katılması bakımından değil, kadın yolcuların toplu taşımada daha güvenli ve mutlu yolculuk etmesi bakımından da çok önemli olduğunu belirtti.

Kadın yolcuların toplu taşımaya teşvik edilmesinin öneminden bahseden Dedetaş, araçlarında kadın sürücülerin görülmesinin bu konuda önem arz ettiğini vurguladı.

Şehir Hatları'na kadın eli değdi: Kadın istihdamı yüzde 270 arttı - 5
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