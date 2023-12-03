Şehir Hatları'na kadın eli değdi: Kadın istihdamı yüzde 270 arttı

KADIN DENİZCİLER GEMİLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fırsat eşitliğine dikkat çeken Dedetaş, "İstihdam noktasında bizim gurur duyduğumuz ve sevindiğimiz haber fırsat eşitliğini şehir hatlarında yaşıyor, yaşatabiliyor olmamız. Deniz taksiye ilk kadın kaptanımız başladı. Şirketin bütün yönetim kadrolarında, genel müdür de daha önce hiç atanmamış ama müdürler, şefler, yönetici kadrolarında da bu fırsat eşitliğini sağlayabildik. Toplamda istihdamımız yüzde 70 arttı ama kadın istihdamımız yüzde 270 arttı. Dolayısıyla kadın istihdamında ciddi bir artış sağladık.'' ifadelerini kullandı.